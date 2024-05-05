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  4. ВИДЕО. Лунин оценил возвращение Куртуа и его суперсейв в матче за Реал
Испания
05 мая 2024, 01:14 |
371
0

ВИДЕО. Лунин оценил возвращение Куртуа и его суперсейв в матче за Реал

Тибо впервые сыграл в этом сезоне

05 мая 2024, 01:14 |
371
0
ВИДЕО. Лунин оценил возвращение Куртуа и его суперсейв в матче за Реал
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин и Тибо Куртуа

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин остался на скамейке запасных, а ворота хозяев защищал Тибо Куртуа.

Этот матч стал первым для бельгийского вратаря в нынешнем сезоне. Гости имели прекрасную возможность забить в этом поединке, однако Куртуа спас «Реал» после выхода один на один, а Андрей Лунин оценил этот эпизод.

«Он вернулся! Когда перед тобой Тибо – его тяжело переиграть, он очень большой и перекрывает ворота», – сказал Лунин.

Ранее Анчелотти сообщил, что в следующем матче «Реала» в ЛЧ против «Баварии» сыграет Андрей Лунин.

ВИДЕО. Лунин оценил возвращение Куртуа и его суперсейв в матче за Реал

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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