Лига 1. Монако уверенно разгромил аутсайдера

Закончились четыре матча 32 тура французской лиги 1. В частности, «Монако», идущий вторым, уверенно победил «Клермон», который является аутсайдером и находится на последнем месте в таблице.

Чемпионат Франции. 32 тур

Монако – Клермон – 4:1

Голы: Минамино, 16, Эмболо, 37, Бен-Эддер, 57, 87 – Сарачевич, 34

Гавр – Страсбург – 3:1

Голы: Кешта, 24, 65, Айю, 90+5 – Жильбер, 86

Мец – Ренн – 2:3

Голы: Мекаутадзе, 17, Дфалло, 45 – Гуири, 22, Бурижо, 73, Калимуэндо, 90+3

Брест – Нант – 0:0

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