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  4. ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
WTA
04 мая 2024, 23:55 |
1086
0

ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Ига выиграла у Арины в финале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде

04 мая 2024, 23:55 |
1086
0
ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

4 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В поединке за титул сошлись Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Арина Соболенко (WTA 2), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Игра завершилась в трех сетах победой польки за 3 часа и 14 минут со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

Это была 10-я встреча соперниц. Ига выиграла 7-й очный поединок.

ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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