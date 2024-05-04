WTA04 мая 2024, 23:55 |
1086
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ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Ига выиграла у Арины в финале грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде
04 мая 2024, 23:55 |
1086
0
4 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В поединке за титул сошлись Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Арина Соболенко (WTA 2), которая выступает в «нейтральном» статусе.
Игра завершилась в трех сетах победой польки за 3 часа и 14 минут со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).
Это была 10-я встреча соперниц. Ига выиграла 7-й очный поединок.
ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
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