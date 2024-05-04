ВИДЕО. Свентек показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

4 мая состоялся финальный матч на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В поединке за титул сошлись Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Арина Соболенко (WTA 2), которая выступает в «нейтральном» статусе.

Игра завершилась в трех сетах победой польки за 3 часа и 14 минут со счетом 7:5, 4:6, 7:6 (9:7).

Это была 10-я встреча соперниц. Ига выиграла 7-й очный поединок.

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