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Чемпионат Германии
Боруссия Д
04.05.2024 16:30 – FT 5 : 1
Аугсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
05 мая 2024, 02:40 | Обновлено 05 мая 2024, 03:04
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0

Боруссия Д – Аугсбург – 5:1. ПСЖ приготовиться? Видео голов и обзор матча

Дортмундская команда разгромила соперника и в отличном настроении подходит к полуфиналу ЛЧ

05 мая 2024, 02:40 | Обновлено 05 мая 2024, 03:04
18
0
Боруссия Д – Аугсбург – 5:1. ПСЖ приготовиться? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Состоялся поединок 32 тура чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия», которая, несмотря на то, что может финишировать и пятой, гарантировала себе выход в Лигу чемпионов следующего сезона, разгромила «Аугсбург» 5:1 и в хорошем настроении начнет подготовку к ответному матчу полуфинала ЛЧ против ПСЖ, который состоится во вторник, 7 мая.

Чемпионат Германии. 32 тур

Боруссия Д – Аугсбург – 5:1

Голы: Мукоко, 4, 29, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 – Варгас, 32

Боруссия Д: Кобель, Зюле, Пападопулос, Морей (Шлоттербек, 63), Ройс (Брандт, 66), Нмеча (Забитцер, 73), Ветьен, Вольф (Озджан, 63), Мален (Адейеми, 63), Байно-Гиттенс, Мукоко.

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Боруссия Д).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Варгас (Аугсбург).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Боруссия Д).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуфа Мукоко (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Аугсбург ПСЖ чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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