Боруссия Д – Аугсбург – 5:1. ПСЖ приготовиться? Видео голов и обзор матча

Состоялся поединок 32 тура чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия», которая, несмотря на то, что может финишировать и пятой, гарантировала себе выход в Лигу чемпионов следующего сезона, разгромила «Аугсбург» 5:1 и в хорошем настроении начнет подготовку к ответному матчу полуфинала ЛЧ против ПСЖ, который состоится во вторник, 7 мая.

Чемпионат Германии. 32 тур

Боруссия Д – Аугсбург – 5:1

Голы: Мукоко, 4, 29, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 – Варгас, 32

Боруссия Д: Кобель, Зюле, Пападопулос, Морей (Шлоттербек, 63), Ройс (Брандт, 66), Нмеча (Забитцер, 73), Ветьен, Вольф (Озджан, 63), Мален (Адейеми, 63), Байно-Гиттенс, Мукоко.