Боруссия Д – Аугсбург – 5:1. ПСЖ приготовиться? Видео голов и обзор матча
Дортмундская команда разгромила соперника и в отличном настроении подходит к полуфиналу ЛЧ
Состоялся поединок 32 тура чемпионата Германии. Дортмундская «Боруссия», которая, несмотря на то, что может финишировать и пятой, гарантировала себе выход в Лигу чемпионов следующего сезона, разгромила «Аугсбург» 5:1 и в хорошем настроении начнет подготовку к ответному матчу полуфинала ЛЧ против ПСЖ, который состоится во вторник, 7 мая.
Чемпионат Германии. 32 тур
Боруссия Д – Аугсбург – 5:1
Голы: Мукоко, 4, 29, Мален, 20, Ройс, 34, Нмеча, 64 – Варгас, 32
Боруссия Д: Кобель, Зюле, Пападопулос, Морей (Шлоттербек, 63), Ройс (Брандт, 66), Нмеча (Забитцер, 73), Ветьен, Вольф (Озджан, 63), Мален (Адейеми, 63), Байно-Гиттенс, Мукоко.
События матча
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