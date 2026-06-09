Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира 2026.

Впервые в истории на мундиале выступят 48 сборных. На ЧМ-2026 будет сыграно рекордное количество матчей – 104 поединка, которые будут проходить в 16 городах.

Участники были разделены на 12 групп по четыре сборные (квартеты от A до L). В каждой группе сборные сыграют друг с другом по круговой системе.

На групповом зачете за победу будет начислять три очка, за ничью – одно, а за поражение – ноль. В плей-оф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд среди всех квартетов, занявших третье место.

Плей-офф стартует с 1/16 финала. Если по итогам 90 минут не будет определен победитель, то назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут) и, в случае надобности, серия пенальти.

Sport.ua предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех матчей чемпионата мира 2026!

ГРУППОВОЙ ЭТАП (11.06 – 27.06)

Группа А

1-й тур

11.06. 22:00. Мексика – ЮАР ( смотреть онлайн )

) 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия (смотреть онлайн)

2-й тур

18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка

19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея

3-й тур

25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея

25.06. 04:00. Чехия – Мексика

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Чехия 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0 2 Мексика 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0 3 ЮАР 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0 4 Южная Корея 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0 Полная таблица

Группа B

1-й тур

12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина

13.06. 22:00. Катар – Швейцария

2-й тур

18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина

19.06. 01:00. Канада – Катар

3-й тур

24.06. 22:00. Швейцария – Канада

24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар

Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0 2 Канада 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0 3 Катар 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0 4 Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0 Полная таблица

Группа С

1-й тур

14.06. 01:00. Бразилия – Марокко

14.06. 04:00. Гаити – Шотландия

2-й тур

20.06. 01:00. Шотландия – Марокко

20.06. 03:30. Бразилия – Гаити

3-й тур

25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия

25.06. 01:00. Марокко – Гаити

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бразилия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0 2 Гаити 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0 3 Марокко 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0 4 Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0 Полная таблица

Группа D

1-й тур

13.06. 04:00. США – Парагвай

14.06. 07:00. Австралия – Турция

2-й тур

19.06. 22:00. США – Австралия

20.06. 06:00. Турция – Парагвай

3-й тур

26.06. 05:00. Турция – США

26.06. 05:00. Парагвай – Австралия

Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0 2 Парагвай 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0 3 Турция 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0 4 США 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0 Полная таблица

Группа E

1-й тур

14.06. 20:00. Германия – Кюрасао

15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор

2-й тур

20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар

21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао

3-й тур

25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар

25.06. 23:00. Эквадор – Германия

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Кюрасао 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0 2 Эквадор 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0 3 Германия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0 4 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0 Полная таблица

Группа F

1-й тур

14.06. 23:00. Нидерланды – Япония

15.06. 05:00. Швеция – Тунис

2-й тур

20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция

21.06. 07:00. Тунис – Япония

3-й тур

26.06. 02:00. Япония – Швеция

26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды

Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Япония 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0 2 Нидерланды 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0 3 Швеция 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0 4 Тунис 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0 Полная таблица

Группа G

1-й тур

15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде

16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай

2-й тур

21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия

22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде

3-й тур

27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

27.06. 03:00. Уругвай – Испания

Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0 2 Египет 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0 3 Иран 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0 4 Новая Зеландия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0 Полная таблица

Группа H

1-й тур

15.06. 22:00. Бельгия – Египет

16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия

2-й тур

21.06. 22:00. Бельгия – Иран

22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет

3-й тур

27.06. 06:00. Египет – Иран

27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия

Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Кабо-Верде 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0 2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0 3 Испания 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0 4 Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0 Полная таблица

Группа I

1-й тур

16.06. 22:00. Франция – Сенегал

17.06. 01:00. Ирак – Норвегия

2-й тур

23.06. 00:00. Франция – Ирак

23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал

3-й тур

26.06. 22:00. Норвегия – Франция

26.06. 22:00. Сенегал – Ирак

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Франция 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0 2 Ирак 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0 3 Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0 4 Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0 Полная таблица

Группа J

1-й тур

17.06. 04:00. Аргентина – Алжир

17.06. 07:00. Австрия – Иордания

2-й тур

22.06. 20:00. Аргентина – Австрия

23.06. 06:00. Иордания – Алжир

3-й тур

28.06. 05:00. Алжир – Австрия

28.06. 05:00. Иордания – Аргентина

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Алжир 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0 2 Аргентина 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0 3 Австрия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0 4 Иордания 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0 Полная таблица

Группа K

1-й тур

17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго

18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия

2-й тур

23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан

24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго

3-й тур

28.06. 02:30. Колумбия – Португалия

28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Колумбия 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0 2 ДР Конго 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0 3 Португалия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0 4 Узбекистан 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0 Полная таблица

Группа L

1-й тур

17.06. 23:00. Англия – Хорватия

18.06. 02:00. Гана – Панама

2-й тур

23.06. 23:00. Англия – Гана

24.06. 02:00. Панама – Хорватия

3-й тур

28.06. 00:00. Панама – Англия

28.06. 00:00. Хорватия – Гана

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0 2 Англия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0 3 Гана 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0 4 Панама 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0 Полная таблица

Инфографика