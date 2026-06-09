Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира 2026.
Впервые в истории на мундиале выступят 48 сборных. На ЧМ-2026 будет сыграно рекордное количество матчей – 104 поединка, которые будут проходить в 16 городах.
Участники были разделены на 12 групп по четыре сборные (квартеты от A до L). В каждой группе сборные сыграют друг с другом по круговой системе.
На групповом зачете за победу будет начислять три очка, за ничью – одно, а за поражение – ноль. В плей-оф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд среди всех квартетов, занявших третье место.
Плей-офф стартует с 1/16 финала. Если по итогам 90 минут не будет определен победитель, то назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут) и, в случае надобности, серия пенальти.
Sport.ua предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех матчей чемпионата мира 2026!
ГРУППОВОЙ ЭТАП (11.06 – 27.06)
Группа А
1-й тур
- 11.06. 22:00. Мексика – ЮАР (смотреть онлайн)
- 12.06. 05:00. Южная Корея – Чехия (смотреть онлайн)
2-й тур
- 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка
- 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея
3-й тур
- 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея
- 25.06. 04:00. Чехия – Мексика
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
|2
|Мексика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|3
|ЮАР
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия
|0
Группа B
1-й тур
- 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина
- 13.06. 22:00. Катар – Швейцария
2-й тур
- 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
- 19.06. 01:00. Канада – Катар
3-й тур
- 24.06. 22:00. Швейцария – Канада
- 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар
|Группа В
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина
|0
|2
|Канада
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина
|0
|3
|Катар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 22:00 Катар - Швейцария
|0
Группа С
1-й тур
- 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко
- 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия
2-й тур
- 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко
- 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити
3-й тур
- 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия
- 25.06. 01:00. Марокко – Гаити
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|2
|Гаити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
|3
|Марокко
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко
|0
|4
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия
|0
Группа D
1-й тур
- 13.06. 04:00. США – Парагвай
- 14.06. 07:00. Австралия – Турция
2-й тур
- 19.06. 22:00. США – Австралия
- 20.06. 06:00. Турция – Парагвай
3-й тур
- 26.06. 05:00. Турция – США
- 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия
|Группа D
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Австралия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|2
|Парагвай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 04:00 США - Парагвай
|0
|3
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 07:00 Австралия - Турция
|0
|4
|США
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|13.06.26 04:00 США - Парагвай
|0
Группа E
1-й тур
- 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао
- 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор
2-й тур
- 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
- 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао
3-й тур
- 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
- 25.06. 23:00. Эквадор – Германия
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кюрасао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|2
|Эквадор
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
|3
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао
|0
|4
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор
|0
Группа F
1-й тур
- 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония
- 15.06. 05:00. Швеция – Тунис
2-й тур
- 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция
- 21.06. 07:00. Тунис – Япония
3-й тур
- 26.06. 02:00. Япония – Швеция
- 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды
|Группа F
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Япония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|2
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 05:00 Швеция - Тунис
|0
Группа G
1-й тур
- 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде
- 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай
2-й тур
- 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия
- 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде
3-й тур
- 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 27.06. 03:00. Уругвай – Испания
|Группа G
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 22:00 Бельгия - Египет
|0
|2
|Египет
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 22:00 Бельгия - Египет
|0
|3
|Иран
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия
|0
|4
|Новая Зеландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия
|0
Группа H
1-й тур
- 15.06. 22:00. Бельгия – Египет
- 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия
2-й тур
- 21.06. 22:00. Бельгия – Иран
- 22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет
3-й тур
- 27.06. 06:00. Египет – Иран
- 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
|Группа Н
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кабо-Верде
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|2
|Саудовская Аравия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
|3
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай
|0
Группа I
1-й тур
- 16.06. 22:00. Франция – Сенегал
- 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия
2-й тур
- 23.06. 00:00. Франция – Ирак
- 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал
3-й тур
- 26.06. 22:00. Норвегия – Франция
- 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
|2
|Ирак
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
Группа J
1-й тур
- 17.06. 04:00. Аргентина – Алжир
- 17.06. 07:00. Австрия – Иордания
2-й тур
- 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия
- 23.06. 06:00. Иордания – Алжир
3-й тур
- 28.06. 05:00. Алжир – Австрия
- 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Алжир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|2
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|3
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
|4
|Иордания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
Группа K
1-й тур
- 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго
- 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия
2-й тур
- 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан
- 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго
3-й тур
- 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия
- 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
|2
|ДР Конго
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|4
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
Группа L
1-й тур
- 17.06. 23:00. Англия – Хорватия
- 18.06. 02:00. Гана – Панама
2-й тур
- 23.06. 23:00. Англия – Гана
- 24.06. 02:00. Панама – Хорватия
3-й тур
- 28.06. 00:00. Панама – Англия
- 28.06. 00:00. Хорватия – Гана
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|2
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 23:00 Англия - Хорватия
|0
|3
|Гана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
|4
|Панама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 02:00 Гана - Панама
|0
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