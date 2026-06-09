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Чемпионат мира
09 июня 2026, 11:15 | Обновлено 09 июня 2026, 11:18
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Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь и итоги всех поединков ЧМ-2026!

09 июня 2026, 11:15 | Обновлено 09 июня 2026, 11:18
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0
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026
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С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике состоится чемпионат мира 2026.

Впервые в истории на мундиале выступят 48 сборных. На ЧМ-2026 будет сыграно рекордное количество матчей – 104 поединка, которые будут проходить в 16 городах.

Участники были разделены на 12 групп по четыре сборные (квартеты от A до L). В каждой группе сборные сыграют друг с другом по круговой системе.

На групповом зачете за победу будет начислять три очка, за ничью – одно, а за поражение – ноль. В плей-оф выйдут по две лучшие команды из каждой группы, а также восемь лучших команд среди всех квартетов, занявших третье место.

Плей-офф стартует с 1/16 финала. Если по итогам 90 минут не будет определен победитель, то назначается дополнительное время (два тайма по 15 минут) и, в случае надобности, серия пенальти.

Sport.ua предлагает вашему вниманию расписание и результаты всех матчей чемпионата мира 2026!

ГРУППОВОЙ ЭТАП (11.06 – 27.06)

Группа А

1-й тур

2-й тур

  • 18.06. 19:00. Чехия – Южная Африка
  • 19.06. 04:00. Мексика – Южная Корея

3-й тур

  • 25.06. 04:00. Южная Африка – Южная Корея
  • 25.06. 04:00. Чехия – Мексика
Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Чехия 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
2 Мексика 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
3 ЮАР 0 0 0 0 0 - 0 11.06.26 22:00 Мексика - ЮАР 0
4 Южная Корея 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 05:00 Южная Корея - Чехия 0
Полная таблица

Группа B

1-й тур

  • 12.06. 22:00. Канада – Босния и Герцеговина
  • 13.06. 22:00. Катар – Швейцария

2-й тур

  • 18.06. 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина
  • 19.06. 01:00. Канада – Катар

3-й тур

  • 24.06. 22:00. Швейцария – Канада
  • 24.06. 22:00. Босния и Герцеговина – Катар
Группа В Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0
2 Канада 0 0 0 0 0 - 0 12.06.26 22:00 Канада - Босния и Герцеговина 0
3 Катар 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
4 Швейцария 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 22:00 Катар - Швейцария 0
Полная таблица

Группа С

1-й тур

  • 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко
  • 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия

2-й тур

  • 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко
  • 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити

3-й тур

  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити
Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
2 Гаити 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
3 Марокко 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 01:00 Бразилия - Марокко 0
4 Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 04:00 Гаити - Шотландия 0
Полная таблица

Группа D

1-й тур

  • 13.06. 04:00. США – Парагвай
  • 14.06. 07:00. Австралия – Турция

2-й тур

  • 19.06. 22:00. США – Австралия
  • 20.06. 06:00. Турция – Парагвай

3-й тур

  • 26.06. 05:00. Турция – США
  • 26.06. 05:00. Парагвай – Австралия
Группа D Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Австралия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
2 Парагвай 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0
3 Турция 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 07:00 Австралия - Турция 0
4 США 0 0 0 0 0 - 0 13.06.26 04:00 США - Парагвай 0
Полная таблица

Группа E

1-й тур

  • 14.06. 20:00. Германия – Кюрасао
  • 15.06. 02:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор

2-й тур

  • 20.06. 23:00. Германия – Кот-д'Ивуар
  • 21.06. 03:00. Эквадор – Кюрасао

3-й тур

  • 25.06. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
  • 25.06. 23:00. Эквадор – Германия
Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кюрасао 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
2 Эквадор 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
3 Германия 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 20:00 Германия - Кюрасао 0
4 Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 02:00 Кот-д'Ивуар - Эквадор 0
Полная таблица

Группа F

1-й тур

  • 14.06. 23:00. Нидерланды – Япония
  • 15.06. 05:00. Швеция – Тунис

2-й тур

  • 20.06. 20:00. Нидерланды – Швеция
  • 21.06. 07:00. Тунис – Япония

3-й тур

  • 26.06. 02:00. Япония – Швеция
  • 26.06. 02:00. Тунис – Нидерланды
Группа F Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Япония 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
2 Нидерланды 0 0 0 0 0 - 0 14.06.26 23:00 Нидерланды - Япония 0
3 Швеция 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
4 Тунис 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 05:00 Швеция - Тунис 0
Полная таблица

Группа G

1-й тур

  • 15.06. 19:00. Испания – Кабо-Верде
  • 16.06. 01:00. Саудовская Аравия – Уругвай

2-й тур

  • 21.06. 19:00. Испания – Саудовская Аравия
  • 22.06. 01:00. Уругвай – Кабо-Верде

3-й тур

  • 27.06. 03:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 27.06. 03:00. Уругвай – Испания
Группа G Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бельгия 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0
2 Египет 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 22:00 Бельгия - Египет 0
3 Иран 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0
4 Новая Зеландия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 04:00 Иран - Новая Зеландия 0
Полная таблица

Группа H

1-й тур

  • 15.06. 22:00. Бельгия – Египет
  • 16.06. 04:00. Иран – Новая Зеландия

2-й тур

  • 21.06. 22:00. Бельгия – Иран
  • 22.06. 04:00. Новая Зеландия – Египет

3-й тур

  • 27.06. 06:00. Египет – Иран
  • 27.06. 06:00. Новая Зеландия – Бельгия
Группа Н Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кабо-Верде 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
2 Саудовская Аравия 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
3 Испания 0 0 0 0 0 - 0 15.06.26 19:00 Испания - Кабо-Верде 0
4 Уругвай 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 01:00 Саудовская Аравия - Уругвай 0
Полная таблица

Группа I

1-й тур

  • 16.06. 22:00. Франция – Сенегал
  • 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия

2-й тур

  • 23.06. 00:00. Франция – Ирак
  • 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал

3-й тур

  • 26.06. 22:00. Норвегия – Франция
  • 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак
Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Франция 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
2 Ирак 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
3 Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0
4 Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0
Полная таблица

Группа J

1-й тур

  • 17.06. 04:00. Аргентина – Алжир
  • 17.06. 07:00. Австрия – Иордания

2-й тур

  • 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия
  • 23.06. 06:00. Иордания – Алжир

3-й тур

  • 28.06. 05:00. Алжир – Австрия
  • 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина
Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Алжир 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0
2 Аргентина 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0
3 Австрия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0
4 Иордания 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0
Полная таблица

Группа K

1-й тур

  • 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго
  • 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия

2-й тур

  • 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан
  • 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго

3-й тур

  • 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия
  • 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан
Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колумбия 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
2 ДР Конго 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
3 Португалия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
4 Узбекистан 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
Полная таблица

Группа L

1-й тур

  • 17.06. 23:00. Англия – Хорватия
  • 18.06. 02:00. Гана – Панама

2-й тур

  • 23.06. 23:00. Англия – Гана
  • 24.06. 02:00. Панама – Хорватия

3-й тур

  • 28.06. 00:00. Панама – Англия
  • 28.06. 00:00. Хорватия – Гана
Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
2 Англия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 23:00 Англия - Хорватия 0
3 Гана 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
4 Панама 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 02:00 Гана - Панама 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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