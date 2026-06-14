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  4. Германия – Кюрасао – 7:1. Разгром на ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
Германия
14.06.2026 20:00 – FT 7 : 1
Кюрасао
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 23:15 | Обновлено 14 июня 2026, 23:18
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Германия – Кюрасао – 7:1. Разгром на ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура группы Е чемпионата мира 2026

14 июня 2026, 23:15 | Обновлено 14 июня 2026, 23:18
4991
0
Германия – Кюрасао – 7:1. Разгром на ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня сборные Германии и Кюрасао проводят матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе Е.

Команды встретились на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Немецкая команда подтвердила статус фаворита в матче и одержала разгромную победу – 7:1.

Максимально проявить себя в матче успел Кай Хаверц, оформивший дубль и ставший лучшим игроком поединка.

ЧМ-2026. Группа Е

Первый тур. 14 июня

Германия – Кюрасао – 7:1

Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Хаверц, 45+5, пен, 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 – Коммененция, 21

Германия – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Каи Хавертц (Германия), асcист Дениз Ундав.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия), асcист Йосуа Киммих.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Натаниель Браун (Германия), асcист Дениз Ундав.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Германия), асcист Йосуа Киммих.
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Каи Хавертц (Германия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Шлоттербек (Германия), асcист Натаниель Браун.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Ливано Комененсия (Кюрасао).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Нмеча (Германия), асcист Флориан Вирц.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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