Германия – Кюрасао – 7:1. Разгром на ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча

14 июня сборные Германии и Кюрасао проводят матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе Е.

Команды встретились на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.

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Немецкая команда подтвердила статус фаворита в матче и одержала разгромную победу – 7:1.

Максимально проявить себя в матче успел Кай Хаверц, оформивший дубль и ставший лучшим игроком поединка.

ЧМ-2026. Группа Е

Первый тур. 14 июня

Германия – Кюрасао – 7:1

Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Хаверц, 45+5, пен, 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 – Коммененция, 21

Германия – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция