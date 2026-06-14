Германия – Кюрасао – 7:1. Разгром на ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура группы Е чемпионата мира 2026
14 июня сборные Германии и Кюрасао проводят матч 1-го тура чемпионата мира 2026 в группе Е.
Команды встретились на стадионе Эн-ар-джи Стэдиум в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по Киеву.
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Немецкая команда подтвердила статус фаворита в матче и одержала разгромную победу – 7:1.
Максимально проявить себя в матче успел Кай Хаверц, оформивший дубль и ставший лучшим игроком поединка.
ЧМ-2026. Группа Е
Первый тур. 14 июня
Германия – Кюрасао – 7:1
Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Хаверц, 45+5, пен, 88, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78 – Коммененция, 21
Германия – Кюрасао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
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