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Чемпионат мира
Германия
14.06.2026 20:00 - : -
Кюрасао
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 05:45 | Обновлено 14 июня 2026, 05:46
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Германия – Кюрасао. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок первого тура группы Е состоится 14 июня и начнется в 20:00 по Киеву

14 июня 2026, 05:45 | Обновлено 14 июня 2026, 05:46
92
0
Германия – Кюрасао. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Юлиан Нагельсманн и Дик Адвокат
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14 июня на Эн-Эр-Джи Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Германии и Кюрасао.

Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

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Германия

Команда после того, как взяла крайний титул, в 2014-м году на мундиале, фактически потеряла почти десятилетие. Только при Нагельсманне получилось наконец-то ожить. В итоге на домашнем Евро немцы уступили Испании, и то в экстра-тайме. Потом, правда, был новый спад: год назад уступили оба финальных поединка Лиги Наций. А потом начинали квалификацию с нового поражения, словакам!

Впрочем, Юлиан довольно быстро справился с проблемами. Дальше его подопечные брали только победы. Сначала в рамках отбора, в том числе у обидчика, став победителем в своей группе. Потом продолжили демонстрировать стопроцентный результат в контрольных поединках. В том числе напоследок, на выходных, смогли обыграть 2:1 сборную страны-хозяйки, Соединенных Штатов.

Кюрасао

Сборная представляет затерянный регион, принадлежащий Нидерландам, с населением в 150 тысяч - понятно, что и результаты были ожидаемо скромными. Но потом на тренерский пост пришел опытнейший Дик Адвокат. И переписал футбольную историю островитян: вышло стать победителем в группе что на первом уровне, что на втором - там удалось набрать двенадцать очков, на одно больше, чем у фаворита, Ямайки.

Потом, в товарищеских поединках, были в основном неудачи. В том числе и уже к лету, когда на тренерский пост вернулся Адвокат - тот ушел из-за семейных проблем. Уже при нем с шотландцами, открыв счет, уступили 1:4. И только напоследок, в спарринге с Арубой, вышло победить, причем с солидным счетом 4"0. Хотя и там до 53-й минуты держалась нулевая ничья.

Статистика личных встреч

Впервые европейский гранд будет играть против столь скромного соперника из Карибского моря.

Прогноз

Букмекерские конторы гадают только об одном: где остановятся немцы? Они, как правило, результативно начинают на турнирах - ставим с форой -3,0 голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua: Фора Германии (-3) за 1.65 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Германия
14 июня 2026 -
20:00
Кюрасао
Фора Германии (-3) 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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