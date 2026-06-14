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Чемпионат мира
Германия
14.06.2026 20:00 - : -
Кюрасао
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 08:42 |
173
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Германия – Кюрасао. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка ЧМ-2026

14 июня 2026, 08:42 |
173
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Германия – Кюрасао. Текстовая трансляция матча
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В воскресенье, 14 июня, состоится поединок группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором будут играть национальные сборные Германии и Кюрасао. Игра пройдет в Хьюстоне (США) на поле стадиона «Эн-Эр-Джи», начало – в 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После победы на чемпионате мира 2014 сборная Германии надолго потеряла свои позиции среди главных фаворитов международных турниров. Лишь с приходом Юлиана Нагельсманна команде удалось вернуться к борьбе за высокие результаты: на домашнем Евро немцы уступили будущим чемпионам испанцам только в дополнительное время. Несмотря на неудачный период с поражениями в финальных матчах Лиги Наций и стартовой неудачей в квалификации против Словакии, Нагельсманн быстро исправил ситуацию, а его подопечные выиграли все матчи отбора и успешно выступили в товарищеских встречах, в том числе одолев США со счетом 2:1.

Кюрасао является одной из самых скромных сборных турнира, представляя остров с населением около 150 тысяч человек. Значительного прогресса команда достигла под руководством опытного Дика Адвоката, приведшего ее к победам в группах разных дивизионов. В последнее время результаты были нестабильны, но перед турниром сборная одержала убедительную победу над Арубой со счетом 4:0. Предстоящий матч станет первой в истории встречей между Германией и Кюрасао.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Кюрасао в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Германия
14 июня 2026 -
20:00
Кюрасао
Фора Германии (-3) 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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