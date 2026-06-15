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Чемпионат мира
Швеция
15.06.2026 05:00 – FT 5 : 1
Тунис
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 07:21 | Обновлено 15 июня 2026, 07:46
757
0

Швеция – Тунис – 5:1. Феерия Исака, гол+пас Дьекереша. Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура группы F чемпионата мира 2026

15 июня 2026, 07:21 | Обновлено 15 июня 2026, 07:46
757
0
Швеция – Тунис – 5:1. Феерия Исака, гол+пас Дьекереша. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня в 05:00 стартовал поединок первого тура группы F чемпионата мира 2026 между сборными Швеции и Туниса.

Принимала матч арена «Estadio BBVA» в мексиканском городе Монтеррей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Швеции разгромила соперника, одержав победу со счетом 5:1.

Феерический матч провел нападающий «Ливерпуля» Александр Исак, который забил гол и отдал две результативные передачи.

Также кураж поймали нападающий «Арсенала» Виктор Дьекереш (гол и ассист) и полузащитник «Брайтона» Ясин Айяри (дубль).

Благодаря победе Швеция возглавила свою группу, поскольку Нидерланды и Япония сыграли вничью (2:2).

ЧМ-2026. Группа F

Первый тур. 15 июня

Швеция – Тунис – 5:1

Голы: Айяри, 7, 90+6, Исак, 30, Дьекереш, 59, Сванберг, 84 – Рекик, 43

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Швеция), асcист Лукас Бергвалль.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Сванберг (Швеция), асcист Александер Исак.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция), асcист Александер Исак.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Рекик (Тунис), асcист Ханнибал Межбри.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция), асcист Виктор Дьёкереш.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Швеция).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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