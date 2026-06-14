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Швеция
15.06.2026 05:00 - : -
Тунис
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 17:32 |
547
0

Швеция – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок начнется 14 июня в 05:00 по Киеву

14 июня 2026, 17:32 |
547
0
Швеция – Тунис. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Грэм Поттер и Сабри Лямуши
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15 июня на Эстадио BBVA пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Швеции и Туниса.

Поединок начнется в 05:00 по европейскому времени.

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Швеция

Команда будто долго не могла очнуться от поражения украинцам на Евро-2020. Провалено было несколько циклов, причем квалификация прошлой осенью была ужасна: только пара ничьих и четыре поражения, что привели к последнему месту в квартете. Но Поттер, что как раз стал наставников, явно готовился целенаправленно к весеннему плей-офф, место в котором было забронировано по пути Лиги Наций.

В итоге в марте Дьекереш и компания добились своего. Они обыграли тогда и украинцев, и поляков, забивая по трижды. Но в июне уже поединки, хорошо, что товарищеские, а не официальные, складывались куда хуже: сначала уступили 1:3 соседней Норвегии на выезде, потом, вроде бы переломив ход игры после быстрого пропущенного, в итоге закончили только ничьей 2:2 с греками.

Тунис

Сборная тоже довольно много времени провела в тени. Но уж очень ей повезло с жеребьевкой, и в чем-то не удивительно, что именно она во всей квалификации на чемпионат мира в Африке продемонстрировала лучший результат в виде 28 очков в десяти поединках - в соперниках ведь были Намибия, Либерия, Малави и так далее. Не зря потом были куда более скромные результаты: на Арабском кубке вообще не вышли из группы, на КАН уступили по пенальти в первом же раунде плей-офф.

Не стало лучше и в товарищеских встречах. Скромный Гаити все-таки обыграли, пусть и 1:0. Но потом становилось только хуже: в апреле закончили нулевой ничьей с Канадой, уже в июне получили один безответный гол от Австрии и аж пять - от Бельгии.

Статистика личных встреч

Всего было три товарищеских поединка. Если в 90-е годы прошлого века оба раза сильнее были скандинавы, то в последнем, в 2003-м, представитель Северной Африки взял реванш.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в шведов. Согласимся: у них есть кому делать разницу, так что ставим на победу этой команды.

Прогноз Sport.ua: Победа Швеции за 1.90 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Швеция
15 июня 2026 -
05:00
Тунис
Победа Швеции 1.90 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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