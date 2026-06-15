В понедельник, 15-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Швеция и Тунис. Матч пройдет в Монтеррее, на поле стадиона «Эстадио BBVA», начало в 05:00.

Украинские болельщики могли бы рисковать опоздать на работу уже в первый день недели, если бы команда тогда еще Сергея Реброва одолела шведов (и поляков вслед за ними) в марте этого года. Но этого не произошло, поэтому другая «сине-желтая» команда играет на мундиале, а не мы. И начинать свой поход коллектив Грема Поттера будет с Туниса, который воспринимают в этом достаточно сложном квартете F в качестве андердога, но также есть мнение, что футболисты Сябри Лямуши вполне способы изменить эти взгляды.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Швеция – Тунис, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Победа Швеции за 1.90 по линии БК betking.