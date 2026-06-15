Грэм ПОТТЕР: «Швеция могла забить больше пяти мячей в ворота Туниса»
Главный тренер «сине-желтых» отреагировал на разгромную победу в матче первого тура ЧМ-2026
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал победу в матче первого тура ЧМ-2026, в котором его подопечные не заметили сопротивления Туниса (5:1).
«Фантастика. Отличные голы, пять забитых мячей, надежная игра. Мы могли забить и больше в ворота Туниса. Это был великолепный матч, и вся заслуга принадлежит игрокам – сегодня они были потрясающими.
Гол соперника возник практически из ничего. Такое бывает в футболе. Ребята сохранили спокойствие и продолжили создавать опасность у чужих ворот, что было очень важно для нас.
Нам еще есть над чем работать. Сегодня вечером мы порадуемся этой победе, восстановим силы и начнем готовиться к следующему матчу», – сообщил Поттер.
Следующим соперником шведской команды станет сборная Нидерландов, с которыми подопечные Поттера сыграют 20 июня. Тунис попытается набрать первые баллы на турнире в противостоянии с Японией.
Видеообзор матча сборных Швеции и Туниса:
События матча
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