Грэм ПОТТЕР: «Швеция могла забить больше пяти мячей в ворота Туниса»

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал победу в матче первого тура ЧМ-2026, в котором его подопечные не заметили сопротивления Туниса (5:1).

«Фантастика. Отличные голы, пять забитых мячей, надежная игра. Мы могли забить и больше в ворота Туниса. Это был великолепный матч, и вся заслуга принадлежит игрокам – сегодня они были потрясающими.

Гол соперника возник практически из ничего. Такое бывает в футболе. Ребята сохранили спокойствие и продолжили создавать опасность у чужих ворот, что было очень важно для нас.

Нам еще есть над чем работать. Сегодня вечером мы порадуемся этой победе, восстановим силы и начнем готовиться к следующему матчу», – сообщил Поттер.

Следующим соперником шведской команды станет сборная Нидерландов, с которыми подопечные Поттера сыграют 20 июня. Тунис попытается набрать первые баллы на турнире в противостоянии с Японией.

Видеообзор матча сборных Швеции и Туниса: