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Чемпионат мира
Швеция
15.06.2026 05:00 – FT 5 : 1
Тунис
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 11:21 |
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Грэм ПОТТЕР: «Швеция могла забить больше пяти мячей в ворота Туниса»

Главный тренер «сине-желтых» отреагировал на разгромную победу в матче первого тура ЧМ-2026

15 июня 2026, 11:21 |
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Грэм ПОТТЕР: «Швеция могла забить больше пяти мячей в ворота Туниса»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер
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Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер прокомментировал победу в матче первого тура ЧМ-2026, в котором его подопечные не заметили сопротивления Туниса (5:1).

«Фантастика. Отличные голы, пять забитых мячей, надежная игра. Мы могли забить и больше в ворота Туниса. Это был великолепный матч, и вся заслуга принадлежит игрокам – сегодня они были потрясающими.

Гол соперника возник практически из ничего. Такое бывает в футболе. Ребята сохранили спокойствие и продолжили создавать опасность у чужих ворот, что было очень важно для нас.

Нам еще есть над чем работать. Сегодня вечером мы порадуемся этой победе, восстановим силы и начнем готовиться к следующему матчу», – сообщил Поттер.

Следующим соперником шведской команды станет сборная Нидерландов, с которыми подопечные Поттера сыграют 20 июня. Тунис попытается набрать первые баллы на турнире в противостоянии с Японией.

Видеообзор матча сборных Швеции и Туниса:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Швеция), асcист Лукас Бергвалль.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Сванберг (Швеция), асcист Александер Исак.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Швеция), асcист Александер Исак.
43’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Рекик (Тунис), асcист Ханнибал Межбри.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Швеция), асcист Виктор Дьёкереш.
7’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Швеция).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу сборная Туниса по футболу Грэм Поттер пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: BBC
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