Ощипали Орлов Карфагена. Швеция уничтожила Тунис на ЧМ-2026

Так или иначе, подсознание украинского болельщика будет постоянно подставлять вместо сборной Швеции в состав участников группы F на чемпионате мира-2026 нашу сборную, которая под руководством Сергея Реброва не смогла преодолеть мартовский плей-офф квалификации именно по итогам дуэли с командой Грема Поттера. Поэтому и в первом матче скандинавской команды против Туниса в Монтеррее было большое желание смоделировать, как бы вела себя Украина, если бы играть приходилось в 5 часов утра по киевскому времени.

А если посмотреть на итог этого противостояния, то становится еще печальнее от того, что наша сборная не попала на этот международный форум. Ведь ожидания от представителей Африки были точно значительно выше, чем то, что они смогли продемонстрировать на футбольном поле. Проблемы у команды Сабри Лямуши начали появляться почти сразу, и уже на седьмой минуте, если не пара нападающих шведов в чужой штрафной, то Ясин Аяри на добивании третьим темпом атаки из-за пределов штрафной поразил ворота соперников.



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Преимущество шведов по всем компонентам было просто неоспоримым и со временем становилось все больше. Как и разница в счете на табло между командами, ведь уже на 30-й минуте Тунис получил контратаку по левому флангу от Йокераса и Исака, которую игрок «Ливерпуля» завершил в штрафной ударом в дальний угол, который почему-то оказался слишком сложным для вратаря африканской сборной. И если бы не ответный гол «Орлов Карфагена» перед самым перерывом после подачи Ганнибала с правого фланга атаки и удара головой Рекика у ближней штанги, то интрига в этой игре могла бы исчезнуть ещё по итогам первого тайма.

Хотя на самом деле и во второй половине игры Тунис продемонстрировал, что строить какие-либо ожидания вокруг него — просто бесполезное занятие. Команду Лямуши еще и откровенно подставил ее же собственный капитан Скири, когда на 59-й минуте перед штрафной подарил мяч Исаку, а тот с радостью поделился им с Йокересом, который расстрелял ворота. Таким образом, любые надежды тунисцев на спасение в этой игре были просто перечеркнуты.



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А дальше уже началась фаза доигрывания этого матча, в которой у шведов еще был энтузиазм увеличить разницу голов в свою пользу, чтобы потом козырнуть ею перед более конкурентными матчами против Нидерландов или Японии. Таким образом, в воротах Туниса оказались еще два гола, которые забил Сванберг на 85-й минуте, буквально через 18 секунд после выхода на замену, а уже в конце добавленного времени точку в матче очередным мощным дальним ударом поставил тот же Аяри. На этот раз мяч в ворота сборной своей малой родины игрок уже праздновал.

Далее Швецию ждет игра против Нидерландов, тогда как Тунис встретится с Японией.

Чемпионат мира. Группа F. 1-й тур.

Швеция – Тунис – 5:1

Голы: Я. Аяри, 7, 90+6, Исак, 30, Йокерес, 59, Сванберг, 85 – Рекик, 43

Предупреждение: Хедира, 54

Швеция: Нордфельдт – Линделеф, Гин, Лагербильке – Гудмундссон (Страуд, 65), Я. Аяри, Карльстрем (Сванберг, 84), Бернгардссон (Свенссон, 90) – Нюгрен (Бергвалль, 65) – Исак (Эланга, 90), Йокерес.

Запасные: Зеттерстрем, В. Йоганссон, Г. Йоганссон, Экдаль, Старфельт, Смит, Сэма, Зенели, Нильссон, Али.

Тунис: Шамах – Бен Хамида, Рекик, Тальби, Валери (Махмуд, 72) – Скири (Ашурі, 72, Хедира (Гарби, 84) – Бен Слиман (Шауат, 84), Ганнибал, Абди – Саад (Тунекти, 72).

Арбитр: Яэль Фалькон (Буенос-Айрес, Аргентина).

Стадион: «Эстадио BBVA» (Монтеррей).

Удары (в створ) – 13 (7) : 6 (2)

Угловые – 13 : 13

Оффсайды – 3 : 6

ШВЕЦИЯ - ТУНИС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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