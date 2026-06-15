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Чемпионат мира
Кот-д'Ивуар
15.06.2026 02:00 – FT 1 : 0
Эквадор
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 04:06 | Обновлено 15 июня 2026, 04:43
316
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Сработала замена. Кот-д'Ивуар победил Эквадор

«Слоны» дожали своего соперника, забив под занавес встречи

15 июня 2026, 04:06 | Обновлено 15 июня 2026, 04:43
316
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Сработала замена. Кот-д'Ивуар победил Эквадор
Getty Images/Global Images Ukraine
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Очередную программу первого тура чемпионата мира продолжало противостояние Кот-д'Ивуара и Эквадора. Этот поединок для обоих коллективов имел особый статус, ведь Кот-д'Ивуар и Эквадор впервые в своей истории сошлись в очном противостоянии, да еще на таком уровне. «Слоны» впервые с 2014 года квалифицировались на мундиаль, поэтому хотели добыть положительный результат, а Эквадор, который несколько раз был в шаге от попадания в плей-офф, на этот раз стремился подчеркнуть свои серьезные намерения замахнуться на большее, чем третье место в группе.

Уже на старте матча Эквадор создал первый опасный момент, но лидер атаки Эннер Валенсия не попал в створ ворот из пределов вратарской, казалось в ситуации, где проще было бы забить, чем не забить. Свой шанс потерял забивать Йебоа, которому тоже не хватило точности. Вскоре начал огрызаться Кот-д’Ивуар: Туре опасно простреливал, но мяч, сменив траекторию чуть не застал голкипера гостей врасплох, которому пришлось вступать в игру, а немного позже Ваи с нескольких метров не переиграл Галиндеса.

На очереди сборная Эквадора создала два супер-момента для взятия ворот, но после ударов Йебоа и Минде за «слонов» играла перекладина. К концу тайма ивуарийцы больше владели инициативой, и запомнились удар Пепе, который в последний момент самоотданно заблокировал Франко, и попытка пробить через себя от Синго.

Старт второго тайма начался с хитрого удара в исполнении Валенсии в ближний угол, который приняла на себя штанга. Кот-д'Ивуар через несколько минут имел еще более явную возможность для взятия ворот, но Ваи попал в перекладину, сам того не понимая, как это произошло. Хозяева все чаще начинали давить на своих соперников, но Галиндес тянул удары Диалло и Секу Фофана. Позже настала очередь вратарю «слонов» демонстрировать свое мастерство, когда Яя Фофана вытащил мощный удар слету от Платы.

Казалось, что обе команды устраивает ничья, но Кот-д’Ивуар неожиданно взял и забил. Гости почему-то очень легко позволили Синго сделать большое количество касаний и отдать результативный пас на Диалло,который после появления со скамейки запасных точным ударом не оставил шансов Галиндесу. Окончательно все вопросы с победителя мог снимать Улаи, но он пробил над воротами.

Во втором туре группового раунда Кот-д’Ивуар сыграет с Германией, а Эквадору будет противостоять Кюрасао.

Чемпионат Мира. Группа E. 1-й тур.

Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0

Гол: Диалло, 90

Предупреждения: С. Фофана, 28, Кессье, 38, Дуэ, 41 – Поросо, 73

Кот-д'Ивуар: Я. Фофана – Конан, Агбаду, Синго, Дуэ (Куссуну, 89) – Туре (Диалло, 57), Кессье, С. Фофана (Сангаре, 77), Я. Диоманде – Ваи (Бонни, 57), Пепе (Улаи, 77)

Эквадор: Галиндес – Инкапье, Пачо, Ордоньес – Вите, М. Кайседо, Франко (Пресиадо, 62), Минда (Ангуло, 56) – Йебоа (Поросо, 63), Эннер Валенсия (Родригес, 77), Плата

Арбитр: Франсуа Летексье (Франция)

Стадион: «Линкольн Файненшл Филд» (Филадельфия)

Удары (в створ): 15 (4) – 12 (1)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 0 – 0

КОТ-Д'ИВУАР – ЭКВАДОР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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ЧМ-2026 по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Эквадора по футболу отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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🐘⚽Слон з МЮ Діалло врятував цю гру від баранок🎉🎉🎉 
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