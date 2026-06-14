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Кот-д'Ивуар
15.06.2026 02:00 - : -
Эквадор
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 21:02 |
41
0

Кот-д’Ивуар – Эквадор. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

14 июня 2026, 21:02 |
41
0
Кот-д’Ивуар – Эквадор. Текстовая трансляция матча
Getty Images
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В понедельник, 14 июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся сборные Кот-д’Ивуара и Эквадора. Матч пройдет в Филадельфии, на поле стадиона «Линкольн Файненшл филд», начало игры запланировано в 02:00.

Противостояние этих соперников будет иметь большое значение в дальнейшей судьбе за выход в плей-офф, ведь кто-то из этой пары с большой вероятностью выйдет из группы со второго места (если, конечно, Германия не допустит ошибок). Кот-д’Ивуар, безусловно, захочет переписать историю своих выступлений на мундиале, и впервые выйти из группы (всего «слоны» три раза выступали на чемпионатах мира), тогда как Эквадор также планирует попробовать себя на финальной стадии соревнований, учитывая, что последний раз эта сборная играла в плей-офф ЧМ еще в 2006 году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Кот-д’Ивуар – Эквадор

Прогноз Sport.ua
Кот-д'Ивуар
15 июня 2026 -
02:00
Эквадор
Тотал больше 2.5 1.63 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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ЧМ-2026 по футболу сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Эквадора по футболу текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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