В понедельник, 14 июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся сборные Кот-д’Ивуара и Эквадора. Матч пройдет в Филадельфии, на поле стадиона «Линкольн Файненшл филд», начало игры запланировано в 02:00.

Противостояние этих соперников будет иметь большое значение в дальнейшей судьбе за выход в плей-офф, ведь кто-то из этой пары с большой вероятностью выйдет из группы со второго места (если, конечно, Германия не допустит ошибок). Кот-д’Ивуар, безусловно, захочет переписать историю своих выступлений на мундиале, и впервые выйти из группы (всего «слоны» три раза выступали на чемпионатах мира), тогда как Эквадор также планирует попробовать себя на финальной стадии соревнований, учитывая, что последний раз эта сборная играла в плей-офф ЧМ еще в 2006 году.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Кот-д’Ивуар – Эквадор