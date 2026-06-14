15 июня на Линкольн Файненшл Филд пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Кот-д'Ивуара и Эквадора.

Поединок начнется в 02:00 по киевскому времени.

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Кот-д'Ивуар

Команда получила своего нынешнего наставника, Фаэ, во время предпоследнего КАН, который начинали дома с пары неудач. Тогда бывший футболист должен был домучить турнир - а в итоге выиграл его. А потом победил и в группе квалификации, несмотря на упорное сопротивление Габона - его обогнали минимально, 26 очков против 25.

После этого ивуарийцы довольно противоречиво выступили зимой на КАН: не провалились, дойдя до четвертьфинала. Но, с другой стороны, обладатель титула закончил борьбу уже на той стадии, уступив 2:3 Египту. Зато потом получилось выдать серию побед в товарищеских поединках. А ведь соперников выбрали сильных: в марте разгромили Южную Корею и сухо выиграли у Шотландии на выезде, а в начале лета выдали неожиданные 2:1 в гостях у Франции.

Эквадор

Сборная начинала квалификацию с некой форой для соперников. Из-за того, что в предыдущем раунде принимал участие футболист, что был натурализирован по поддельным документам, чуть не лишили поездки в Катар. Но в итоге заставили начинать следующую борьбу со штрафом в три очка. В итоге там удалось взять второе место в 29 - больше в квалификации собрал только местный явный фаворит, Аргентина.

В товарищеских поединках тоже выходило вполне неплохо. В марте латиноамериканцы выдали ничьи 1:1 с Марокко и Нидерландами. Уже непосредственно перед стартом успели сыграть спарринги с Саудовской Аравией и Гватемалой. И победили обоих, причем во втором случае еще и оформив разгром 3:0.

Статистика личных встреч

Впервые сборные стран, что находятся по разную сторону Атлантического океана, сыграют друг против друга.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в номинальных гостей и ждут скучного поединка. Но оба хотят стартовать тут с победы, так что напрашивается ставка на тотал больше 1,5 голов (коэффициент - 1,60).

Прогноз Sport.ua: Тотал больше 1.5 за 1.60 по линии БК betking.