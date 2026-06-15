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Чемпионат мира
Кот-д'Ивуар
15.06.2026 02:00 – FT 1 : 0
Эквадор
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 04:57 | Обновлено 15 июня 2026, 05:00
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Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0. Диалло принес победу. Видео гола, обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура группы Е чемпионата мира 2026

15 июня 2026, 04:57 | Обновлено 15 июня 2026, 05:00
220
0
Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0. Диалло принес победу. Видео гола, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
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15 июня в 02:00 стартовал матч Кот-д'Ивуар Эквадор в первом туре группы E чемпионата мира 2026.

Местом проведения встречи стала арена «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия.

Победу в матче одержала африканская команда, а ее героем стал Амад Диалло: вингер в концовке встречи принёс своей сборной три очка (1:0).

Эквадор пытался избежать поражения, однако времени на камбэк уже не хватило.

Благодаря победе Кот-д'Ивуар занимает второе место группы Е, поскольку Германия ранее разгромила Кюрасао (7:1).

ЧМ-2026. Группа E

Первый тур. 15 июня

Кот-д'Ивуар – Эквадор – 1:0

Гол: Диалло, 90

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Кот-д'Ивуар), асcист Уилфрид Синго.
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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