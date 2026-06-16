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15.06.2026 02:00 – FT 1 : 0
Эквадор
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Чемпионат мира
16 июня 2026, 05:36 | Обновлено 16 июня 2026, 05:37
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Тренер сборной Кот-д'Ивуара: «Мы не хотим просто так посетить США»

Эмерс Фаэ – о матче против Эквадора

16 июня 2026, 05:36 | Обновлено 16 июня 2026, 05:37
98
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Тренер сборной Кот-д'Ивуара: «Мы не хотим просто так посетить США»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмерс Фаэ
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Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Эмерс Фаэ подвел итоги первого матча на ЧМ-2026 против Эквадора, который завершился в пользу африканской команды (1:0).

Победу Кот-д'Ивуару принес поздний гол Амада Диалло, который стал джокером в кармане Эмерса.

«Мы приехали в США именно за этим, и мы приехали сюда с амбициями и большими надеждами. Мы не хотим просто так посетить США и сразу вернуться домой, так что пока все идет хорошо.

Мы обыграли Францию. Мы хорошо начинаем этот турнир матчем против Эквадора – очень непростой команды, но нам удалось проявить себя и выиграть эту встречу. Это свидетельствует о том, что наша команда достойно себя показала.

Дальше нас ждет тяжелый поединок. Это Германия. У них огромный, колоссальный опыт. Они несколько раз выигрывали чемпионат мира. В их составе играют футболисты из величайших европейских клубов. Они обладают невероятной ударной силой.

7:1 в первом матче на этом турнире – это не просто так, но мы поедем туда за победой. С настроем победить и обеспечить себе выход из группы уже после второго тура.

Мы сойдемся с ними лицом к лицу и постараемся выложиться на полную. У нас есть собственные козыри. Мы будем полагаться на собственные силы и попробуем разрушить эту немецкую стену», – сказал Фаэ.

Видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Кот-д'Ивуар), асcист Уилфрид Синго.
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Андрей Витренко Источник: Reuters
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Уже герои, а Эквадор дома ждут большие неприятности.
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