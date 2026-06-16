16 июня на Метлайф Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Франции и Сенегала.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Франция

Команда на обоих предыдущих мундиалях играла в финале мундиалей. В 2018-м году даже выиграли его, а в Катаре после невероятных 3-3 уступили в серии пенальти Аргентине. Сейчас тоже не было заметных проблем с квалификацией на турнир (к слову, последний для Дешама как наставника): по дважды обыграли Азербайджан и Украину, а Исландии позволив взять ничью в родном для нее Рейкьявике.

Новая, еще более болезненная, неудача пришлась на крайний сбор. Тогда Мбаппе и компания не просто не продлили свою серию побед, но и вовсе уступили Кот-д'Ивуару. Впрочем, после тех 2:1 удавалось уже вернуться на выигрышный путь. Они оформили 3:1 с Северной Ирландией, причем хет-триком разразился Майкл Олисе - не зря ему дали отдохнуть на 82-й минуте, досрочно, на 82-й минуте.

Сенегал

Сборная имеет достаточно высокий уровень. И подтвердила это зимой, на КАН. Там в скандальном финале де-факто выиграли у Марокко на его поле, пусть и по пенальти. Это потом де-юре было признано техническое поражение. Еще чуть раньше Мане и компания выиграли и свою группу отбора на мундиаль, собрав 24 очка в десяти поединках. Да и уже после КАН поначалу выигрывали товарищеские матчи.

Что смущает сейчас, это пара неудачных контрольных поединков перед самим началом чемпионата. Сначала в перестрелке уступили 2:3 США, а потом, наоборот, обошлись вообще без голов с Саудовской Аравией, закончив нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Сборные единственный раз пересекались на чемпионате мира-2002. Тогда вдруг африканцы выиграли 1:0, что показало всем, что золотое поколение Франции уже сходит с арены.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что Дешам с подопечными наконец-то возьмут реванш. Но сейчас стоит помнить о том, что обе сборные хороши в обороне и поставить на их очный поединок итого забьют менее 2,5 голов.

Прогноз Sport.ua: Тотал менше 2.5 за 1.87 по линии БК betking.