Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Франция
16.06.2026 22:00 - : -
Сенегал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
16 июня 2026, 07:40 |
303
1

Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Встреча первого тура группы I состоится 16 июня на стадионе Метлайф Стэдиум (22:00)

16 июня 2026, 07:40 |
303
1 Comments
Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Дидье Дешам и Пап Тиав
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

16 июня на Метлайф Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Франции и Сенегала.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Франция

Команда на обоих предыдущих мундиалях играла в финале мундиалей. В 2018-м году даже выиграли его, а в Катаре после невероятных 3-3 уступили в серии пенальти Аргентине. Сейчас тоже не было заметных проблем с квалификацией на турнир (к слову, последний для Дешама как наставника): по дважды обыграли Азербайджан и Украину, а Исландии позволив взять ничью в родном для нее Рейкьявике.

Новая, еще более болезненная, неудача пришлась на крайний сбор. Тогда Мбаппе и компания не просто не продлили свою серию побед, но и вовсе уступили Кот-д'Ивуару. Впрочем, после тех 2:1 удавалось уже вернуться на выигрышный путь. Они оформили 3:1 с Северной Ирландией, причем хет-триком разразился Майкл Олисе - не зря ему дали отдохнуть на 82-й минуте, досрочно, на 82-й минуте.

Сенегал

Сборная имеет достаточно высокий уровень. И подтвердила это зимой, на КАН. Там в скандальном финале де-факто выиграли у Марокко на его поле, пусть и по пенальти. Это потом де-юре было признано техническое поражение. Еще чуть раньше Мане и компания выиграли и свою группу отбора на мундиаль, собрав 24 очка в десяти поединках. Да и уже после КАН поначалу выигрывали товарищеские матчи.

Что смущает сейчас, это пара неудачных контрольных поединков перед самим началом чемпионата. Сначала в перестрелке уступили 2:3 США, а потом, наоборот, обошлись вообще без голов с Саудовской Аравией, закончив нулевой ничьей.

Статистика личных встреч

Сборные единственный раз пересекались на чемпионате мира-2002. Тогда вдруг африканцы выиграли 1:0, что показало всем, что золотое поколение Франции уже сходит с арены.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что Дешам с подопечными наконец-то возьмут реванш. Но сейчас стоит помнить о том, что обе сборные хороши в обороне и поставить на их очный поединок итого забьют менее 2,5 голов.

Прогноз Sport.ua: Тотал менше 2.5 за 1.87 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Франция
16 июня 2026 -
22:00
Сенегал
Тотал меньше 2.5 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аргентина – Алжир. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Ирак – Норвегия
Аргентина – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Франции по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо
Футбол | 16 июня 2026, 08:02 0
Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо
Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо

Саленко рассказал, что возвращается в «Динамо»

Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Футбол | 15 июня 2026, 12:49 4
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге

Экс-футболист «Волыни», «Металлиста» и «Ворсклы» Вячеслав Шарпар умер в возрасте 39 лет

Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Футбол | 15.06.2026, 15:01
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
Футбол | 16.06.2026, 04:33
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Футбол | 15.06.2026, 13:56
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Побратимы.)
Ответить
0
Популярные новости
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
Ударили по рукам. Динамо договорилось о трансфере игрока сборной
14.06.2026, 09:01 25
Футбол
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 7
Футбол
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
14.06.2026, 20:31
Футзал
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 12
Хоккей
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем