Франция – Сенегал. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Встреча первого тура группы I состоится 16 июня на стадионе Метлайф Стэдиум (22:00)
16 июня на Метлайф Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Франции и Сенегала.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Франция
Команда на обоих предыдущих мундиалях играла в финале мундиалей. В 2018-м году даже выиграли его, а в Катаре после невероятных 3-3 уступили в серии пенальти Аргентине. Сейчас тоже не было заметных проблем с квалификацией на турнир (к слову, последний для Дешама как наставника): по дважды обыграли Азербайджан и Украину, а Исландии позволив взять ничью в родном для нее Рейкьявике.
Новая, еще более болезненная, неудача пришлась на крайний сбор. Тогда Мбаппе и компания не просто не продлили свою серию побед, но и вовсе уступили Кот-д'Ивуару. Впрочем, после тех 2:1 удавалось уже вернуться на выигрышный путь. Они оформили 3:1 с Северной Ирландией, причем хет-триком разразился Майкл Олисе - не зря ему дали отдохнуть на 82-й минуте, досрочно, на 82-й минуте.
Сенегал
Сборная имеет достаточно высокий уровень. И подтвердила это зимой, на КАН. Там в скандальном финале де-факто выиграли у Марокко на его поле, пусть и по пенальти. Это потом де-юре было признано техническое поражение. Еще чуть раньше Мане и компания выиграли и свою группу отбора на мундиаль, собрав 24 очка в десяти поединках. Да и уже после КАН поначалу выигрывали товарищеские матчи.
Что смущает сейчас, это пара неудачных контрольных поединков перед самим началом чемпионата. Сначала в перестрелке уступили 2:3 США, а потом, наоборот, обошлись вообще без голов с Саудовской Аравией, закончив нулевой ничьей.
Статистика личных встреч
Сборные единственный раз пересекались на чемпионате мира-2002. Тогда вдруг африканцы выиграли 1:0, что показало всем, что золотое поколение Франции уже сходит с арены.
Прогноз
Букмекерские конторы ждут, что Дешам с подопечными наконец-то возьмут реванш. Но сейчас стоит помнить о том, что обе сборные хороши в обороне и поставить на их очный поединок итого забьют менее 2,5 голов.
Прогноз Sport.ua: Тотал менше 2.5 за 1.87 по линии БК betking.
22:00
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