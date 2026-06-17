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  4. Реванш спустя 24 года. Франция с дублем Мбаппе переиграла Сенегал
Чемпионат мира
Франция
16.06.2026 22:00 – FT 3 : 1
Сенегал
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 00:06 | Обновлено 17 июня 2026, 01:02
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Реванш спустя 24 года. Франция с дублем Мбаппе переиграла Сенегал

В первом тайме команды играли очень осторожно, а во втором стало веселее

17 июня 2026, 00:06 | Обновлено 17 июня 2026, 01:02
1131
11 Comments
Реванш спустя 24 года. Франция с дублем Мбаппе переиграла Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine
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До этого сборные Франции и Сенегала встречались между собой лишь один раз в истории. Это произошло ещё в 2002 году, когда французы, находившиеся тогда в статусе действующих чемпионов мира, сенсационно уступили сопернику в матче-открытии чемпионата мира со счётом 0:1. С тех пор прошло 24 года, и команды снова сошлись на футбольном поле.

Перед матчем считалось, что сборная Франции является безоговорочным фаворитом и должна без особых проблем обыгрывать своего соперника. Однако уже в первом тайме эти ожидания практически полностью развеялись. Французы действовали крайне невнятно, а их атакующая линия, где выступают Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуэ, фактически оставалась незаметной на поле.

За первые 45 минут трудно вспомнить хотя бы один по-настоящему опасный момент с участием лидеров французской сборной. Сенегальцы уверенно сдерживали все попытки соперника обострить игру и не позволяли создавать опасность у своих ворот. Показательно, что показатель ожидаемых голов (xG) у Франции к перерыву составил всего 0,02.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сенегал ещё в первом тайме сделал ставку на быстрые контратаки. И такая тактика едва не принесла результат. Африканская сборная терпеливо ждала ошибок французов в атаке, чтобы мгновенно переходить в наступление.

Однако в завершающей стадии сенегальцам часто не хватало точности и хладнокровия. Наиболее активными в составе африканской команды были Николас Джексон и Исмаила Сарр, однако отличиться им так и не удалось. Именно эти футболисты создали два самых опасных момента первой половины встречи.

Сначала Джексон выскочил практически один на один с вратарём и пробил в штангу. После отскока мяч попал в ногу Майка Меньяна и чудом не оказался в воротах сборной Франции. А уже в конце тайма Сарр замыкал опасную передачу с фланга и с очень выгодной позиции пробил выше ворот.

Неизвестно, что именно сказал своим подопечным в перерыве Дидье Дешам, для которого этот чемпионат мира, похоже, станет последним крупным турниром во главе сборной Франции. Однако на второй тайм французы вышли совершенно другой командой. Они заметно прибавили в движении, скорости и агрессии, и результат не заставил себя ждать.

Ещё незаметные до перерыва Килиан Мбаппе и Майкл Олисе начали регулярно находить свободные зоны у штрафной соперника. Оба футболиста дважды оказывались в выгодных ударных позициях в центре штрафной, но во всех случаях надёжно действовал голкипер Сенегала.

Затем произошёл один из самых спорных эпизодов матча. Килиан Мбаппе получил мяч на правом фланге штрафной площади сборной Сенегала. На помощь партнёрам в обороне успел вернуться Садио Мане, который в подкате попытался выбить мяч у французского форварда.

Getty Images/Global Images Ukraine

Сначала арбитр показал, что мяч ушёл от француза, и назначил угловой удар. Однако почти сразу возникли подозрения, что в этом эпизоде мог быть фол и, соответственно, пенальти. Повторы не дали однозначного ответа: казалось, что Мане не задел правую ногу Мбаппе, но небольшой контакт с левой ногой всё же был.

После подсказки VAR главный арбитр отправился смотреть повтор у монитора. В подобных ситуациях судьи часто меняют первоначальное решение, однако на этот раз этого не произошло. После просмотра эпизода рефери решил, что изначально оценил момент верно, и оставил своё решение без изменений, не назначив пенальти.

Похоже, эта ситуация лишь разозлила Мбаппе. Вскоре он открыл счёт. Олисе отдал ему разрезающую передачу: Килиан получил мяч на правом углу вратарской и точно пробил в левый нижний угол ворот.

Практически сразу Джексон отправил мяч в сетку на противоположных воротах, однако, как показали лайнсмен и повтор, сделал это из очевидного положения «вне игры». К слову, для Мбаппе этот гол стал тринадцатым на чемпионатах мира. Напомним, что рекордсменом пока является немец Мирослав Клозе, на счету которого 16 забитых мячей.

После этого французы словно сбросили с себя оковы и заиграли активнее. Они стали действовать увереннее, тогда как сенегальцы, хорошо выглядевшие в первом тайме, постепенно потеряли контроль над игрой.

Getty Images/Global Images Ukraine

На 80-й минуте счёт стал 2:0. Барколя, только что вышедший на поле, получил передачу от Рабьо в штрафной Сенегала и эффектно перебросил мяч через вратаря.

Казалось, что это уже конец. Даже с учётом 8 добавленных минут не верилось, что Сенегал сможет вернуться в игру. Однако Мбай опроверг скептиков: в контратаке он оказался на правом фланге штрафной и пробил не слишком сильно, но Меньян всё же пропустил мяч.

Интрига возродилась лишь на несколько секунд. В следующей атаке Мбаппе подхватил мяч ближе к центру поля, увидел, что Менди вышел из ворот, и мощным ударом отправил мяч в левую девятку. Это был 14-й гол Мбаппе на чемпионатах мира и второй в матче. Итоговый счёт – 3:1.

Во втором туре Франция сыграет с Ираком, а Сенегал встретится с Норвегией. Матчи пройдут 23 июня.

ЧМ-2026 по футболу. Группа I. 1 тур

Франция – Сенегал – 3:1

Голы: Мбаппе, 66, 90+6, Барколя, 80 – Мбай, 90+5

Франция: Меньян – Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес – Тчуамэни, Рабьо – Олисе, Дембеле (Барколя, 79), Дуэ (Шерки, 87) – Мбаппе

Сенегал: Э. Менди – Диатта, Кулибали, Ниакате, Диуф – Камара (Диарра, 76), И. Гуйе (Ш. Ндиайе, 84), П. Гуйе (Сисс, 88) – И. Сарр (Мбай, 76), Джексон (Дьенг, 84), Мане

Арбитр: Алиреза Фагани (Иран)

Стадион: «Мет-Лайф Стедиум» (Нью-Джерси, США)

ФРАНЦИЯ - СЕНЕГАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 11
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Не дати - не взяти. Це збірна Франції. Геніальний пас, геніальне відкривання, шикарний удар = 3 голи. 
Коли клас бере своє
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+7
Класний матч.
Сенегал у першому таймі сподобався.
А у другому Франція додала і "порішала".
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+5
Класна гра, особливо в другому таймі. Прикро за Сенегал, але сьогодні вони вигляділи не переконливо. Дуже повільно переходили в атаку, вигляділи стомленими, не йшли на загострення моментів, інколи складалося враження що вони виграють 3-0 і все під контролем. Франція звісно ТОП, Мбаппе, Олісе, Барколя космос. Думаю Сенегал своє візьме у грі проти Норвегії.
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+3
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Як і більшість народу, симпатизував сенегальцям. Але Кіліан показав клас.
Зацініть!!!
⚽Вінісіус🇧🇷 зарядив гармату - у ворота 🇲🇦Першої команди Африки в рейтингу FIFA.
⚽⚽Мбаппе🇫🇷 поклав дубль - у ворота 🇸🇳2-ї команди Африки.
А іспанці без гравців з Реала скатали нулі з 13-ю(❗) збірною Африки (за рейтингом FIFA) 🙃
Королівські кадри вирішують! 🙂
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+1
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Мбаппе скоро може стати найкращим бомбардиром в історії ЧС
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0
А що, Сенегал мав виграти в Франції? А, забув, там фаворити ЧС нічию з Кабо Верде скатали)
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0
Первый тайм Франция тупо отскочила. 0-2 должно было быть. Потом конечно свое они взяли. Пока все фавориты выглядят очень слабо. Ну финал аж через месяц, так что распределение сил и выход на пик будет с начала 3 недели.
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-2
Африканське дербі, у Франції 2 білих - Рабіо і Ернандес (і той іспанець). 
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-4
Сборная колоний Франции против сборной колонии Франции.
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-7
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