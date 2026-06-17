ДЕШАМ: Со стороны кто-то может думать, что Мбаппе эгоистичен, но это не так

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам провел пресс-конференцию после победы над Сенегалом (3:1) в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026:

– Дидье, первый матч, первая победа. Но сборная Франции показала два разных лица. Как вы анализируете эту игру?

– Очень хорошо, что мы выиграли первый матч, тем более против сильной команды Сенегала. У нас были трудности, как и у многих команд, которые уже сыграли до нас. Это первый матч чемпионата мира, а Сенегал был хорошо организован, глубоко располагался и мог быстро выбегать вперед. Опасность всегда присутствовала. В первом тайме у нас было слишком много технического брака. Он был у обеих команд, но если бы мы были чуть точнее, могли бы довести несколько ситуаций до настоящих моментов.

У Сенегала тоже были две возможности, но нас не наказали. Во втором тайме мы стали намного лучше. Перевод Майкла Олисе в центр игры дал нам больше связности. До этого мы были немного робкими, зажатыми. Первый матч чемпионата мира – особенный, вокруг него всегда есть ожидания. Я очень доволен, что мы победили. С учетом ситуации в нашей группе обыграть Сенегал – это очень хороший результат.

– Вы упомянули перестановку Майкла Олисе. Почему во втором тайме вы поменяли его местами с Усманом Дембеле?

– Усман привык играть справа. Он может меняться позициями, но ему удобно располагаться высоко на правом фланге, где он может идти в обводку. А Майкл способен получать мяч между линиями – между защитой и полузащитой соперника. Его качество паса помогает находить наших атакующих: Килиана, Дембеле, Барколя, когда он вышел. Такие вещи могут меняться по ходу матча. Я сделал это, потому что считал: так у нас будет больше связности. Майкл может играть на разных позициях, но чем чаще он касается мяча, тем лучше. Это принесло нам больше опасности. И снова помогла эффективность Килиана.

– Вы видели все 58 голов Килиана Мбаппе за сборную. Сегодня он стал лучшим бомбардиром в истории Франции. Что для вас значит этот рекорд?

– Даже после этого найдутся те, кто будет его критиковать. Килиан – особенный игрок и человек. Я всегда это говорил. Даже если он не проводит выдающийся матч, одним действием он способен выиграть игру для команды. Можно говорить, что он недостаточно защищается. Да, он защищается немного меньше других, но с нами он делает свою работу. Сегодня он побил рекорд Оливье Жиру, хотя ему всего 27 лет, скоро будет 28. Но дело не только в этом дубле. С первого дня, как он стал капитаном, на поле и вне его он очень много делает для группы.

Со стороны кто-то может думать, что он эгоистичен, но это не так. Я очень рад за него. Он сам говорил, что не хотел забивать в товарищеском матче – предпочитал сделать это на чемпионате мира, потому что резонанс больше. У него мировая аура, он очень решающий игрок. Могут быть споры о его лучшей позиции, но я считаю, что центральная роль для него оптимальна, даже если у него есть свобода двигаться.

– Уильям Салиба сказал, что в перерыве вы устроили игрокам выговор. Что вы им сказали, чтобы они так изменились во втором тайме?

– Не знаю, был ли это выговор. Но когда я вижу, что мы можем делать намного лучше, я говорю игрокам прямо. Я уже не так много кричу – стал спокойнее. Но я сказал им то, что нужно было сказать. В первом тайме мы были между двух стульев: атаковать или не атаковать. Нужно было играть свободнее. Но это не происходит мгновенно. Потом заслуга уже принадлежит игрокам. Все тренеры говорят с командой в перерыве. Когда получается, это называют «победным коучингом». Но я не знаю тренера, который выпускает игрока, чтобы тот сыграл плохо. Барколя сегодня – хороший пример. Важно, чтобы игроки, выходящие на замену, имели такое же отношение и такую же эффективность.

– Показывает ли разница между таймами, что схема 4-2-3-1 не была проблемой? И позволит ли эта победа иначе управлять следующими матчами?

– Сама схема 4-2-3-1 не является проблемой, когда у нас есть мяч. В первой части первого тайма он у нас был. Дальше нужно находить баланс. Гол мы не должны были пропускать: мы были слишком высоко, и некоторые игроки оказались не там, где должны были. Я всегда размышляю. Если почувствую, что нужно усилить центр поля, я это сделаю. Но я убежден, что с нашими игроками, их техникой и взаимосвязями мы можем причинять сопернику проблемы.

Сегодня соперник сидел низко. Думаю, через шесть дней нас ждет похожая ситуация, хотя и другая по деталям. Если я взял много атакующих игроков, значит, хочу иметь возможность их использовать. Сегодня я использовал не всех: Райан вышел на пять минут, Барколя – чуть больше. Что касается управления следующими матчами: мы не будем ничего «вести» осторожно. Есть второй матч, который нужно выиграть. У нас шесть дней, чтобы восстановиться. Не нужно недооценить Ирак и взять шесть очков. После первого тура уже иметь три очка в этой группе – это очень хорошо.

– Упамекано был одним из немногих, кто одинаково хорошо сыграл и в первом, и во втором тайме. Насколько он стал лидером обороны? И как оцените игру фланговых защитников?

– Дайо – очень важный игрок. Когда он играет с Уильямом Салиба, они хорошо знают друг друга. Он не самый разговорчивый лидер, но многое дает через борьбу, единоборства и способность выводить мяч. Ему понадобилось немного времени, но сейчас он занимает все больше места в команде. Фланговые защитники тоже были лучше во втором тайме, чем в первом. У них были сильные соперники, это не всегда просто. Да, у нас было слишком много технического брака. Но против низкого блока всегда меньше времени и пространства. Фланговые защитники тоже помогли выиграть этот матч.

– Мбаппе выглядел не очень уверенно в конце первого тайма. Что с ним происходило?

– Если он будет неудачно проводить первый тайм, а потом каждый раз забивать два гола во втором, меня это устроит. У него были две-три ситуации и несколько неудачных первых касаний. Но это не психологическая проблема. Он знает, что такое чемпионат мира. Такое может случиться и с ним. Килиан – не игрок, который сомневается. Сомнение не входит в его мышление. Во втором тайме он был успешен. За весь матч он мог забить, возможно, четыре или пять, но уже очень хорошо, что он забил эти два гола. Он был немного отражением команды: сначала слишком много неточностей и технического брака, потом – эффективность.

– После просмотра VAR по эпизоду с фолом на Мбаппе многие подумали, что будет пенальти. Что вы увидели? И чувствуете ли вы позитивную атмосферу вокруг сборной Франции в Нью-Йорке?

– Когда VAR зовет арбитра к монитору, значит, у них есть сомнение. С моей позиции я видел игрока, который бежит на высокой скорости и получает контакт. Потом мне объяснили, что Килиан якобы сам выставил ногу вперед. У меня не было такого впечатления. По тем изображениям, которые я видел, думаю, пенальти был. Но это интерпретация, а арбитр всегда прав. Хотя я бы предпочел получить этот пенальти.

Что касается атмосферы, она есть. На стадионе было много французов. Приехать сюда непросто: далеко и дорого. Уверен, многие переживали и во Франции, и в других местах. У нас давно сильная связь с болельщиками. Мы уже разделили много эмоций, сегодня тоже была прекрасная. Сделаем все, чтобы таких моментов было еще больше.

– Во время подготовки важной задачей было привести игроков к одному физическому уровню после тяжелого сезона. То, что вы увидели во втором тайме, вас успокоило?

– Мне не нужно было успокаиваться. Мы не волшебники: у нас было мало тренировок. Но мы хорошо справились с небольшими проблемами, которые были у игроков. Если у футболиста есть небольшой дискомфорт, я предпочту, чтобы он пропустил одну-две тренировки, но потом был лучше. Сегодня я сделал поздние замены, потому что не видел, чтобы у игроков на поле были серьезные физические проблемы. Теперь нужно будет поработать с теми, кто не играл, чтобы компенсировать нагрузку. Тем, кто получает меньше минут, сложнее сохранять ритм. Но с учетом особых условий и времени матча мы хорошо ответили физически.

– Что скажете о поле на New York New Jersey Stadium?

– Хороший вопрос, но не знаю, стоит ли отвечать подробно. Поле особенное, другое. К нему нужно привыкать. Похоже, под ним бетонная основа, а трава с очень короткими волокнами. Некоторые наши игроки уже играли здесь на клубном чемпионате мира, и поле было похожим. Но оно отличается: отскок другой, политое поле и сухое поле ведут себя по-разному. Мы адаптируемся. Никто из игроков не играл во вкручиваемых шипах. Здесь нет достаточной толщины покрытия. Мы это знали.

Я понимаю, что газон нужно беречь, но поскольку мы не тренируемся на этом поле, игроки не могут заранее к нему привыкнуть. Я предупредил их, показал видео, но когда они видят поле вживую, понимают: оно отличается от привычного.

Видеообзор матча Франция – Сенегал (3:1)