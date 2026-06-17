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Чемпионат мира
Франция
16.06.2026 22:00 – FT 3 : 1
Сенегал
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 02:26 |
133
0

МБАППЕ: «Чтобы заставить их замолчать, думаю, придется играть до 80 лет»

Килиан прокомментировала победу Франции в матче с Сенегалом, в котором он забил дважды

17 июня 2026, 02:26 |
133
0
МБАППЕ: «Чтобы заставить их замолчать, думаю, придется играть до 80 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе и автор дубля в ворота Сенегела (3:1) в 1-м туре ЧМ-2026 прокомментировал успешный старт команды на мундиале:

«Я не думаю, что мы пока полностью на правильном пути, но всегда важно хорошо начинать соревнования. Это дает немного больше уверенности, хотя на чемпионате мира никогда не чувствуешь себя по-настоящему комфортно. Мы видели это на примере других команд. Трудно начать с победы. Каждая команда знает, что чемпионат мира уникален. Все хотят победить и создать хороший имидж своей страны. Сегодня это был непростой матч, но мы знаем, что в любой момент можем забить и изменить ход игры, и это помогает.

Если я начну играть ради всех, кто меня критикует, то чтобы заставить их замолчать, мне, думаю, придется выступать до 80 лет. Я играю, чтобы войти в историю своей страны и помочь своей команде выйти в финал и выиграть чемпионат мир. Все остальное всегда будет частью меня и моей карьеры игрока.

Это всего лишь первый матч группового этапа. Независимо от того, будут ли люди слишком воодушевлены или критиковать нас, мы должны сохранять спокойствие и стойкость в своих действиях. На чемпионате мира все происходит очень быстро. У нас уже через шесть дней матч против Ирака, который мы должны выиграть, чтобы пройти квалификацию.

Я очень рад возможности внести свой вклад в историю своей страны. Это всегда было моей мечтой. Но мы знаем, почему мы здесь. У меня будет время подумать об этом позже, когда я закончу играть. Я здесь, чтобы помочь команде, чтобы вместе с моими товарищами по команде написать новую главу в истории французской национальной сборной. Мы знаем, что впереди долгий путь, но мы готовы.

О чем думал после того, как забил дважды? Я думал о своих близких, о своей семье, о друзьях, которые были рядом. Именно ради них я забиваю каждый раз.

Моим отношениям с Майклом Олисе потребовалось время? Нет, я не думаю, что это заняло какое-то время. Нужно понимать, что это чемпионат мира, и никто не позволяет себя унижать, никто просто так не наблюдает за твоей игрой. Наша задача – найти правильные формулы, правильные схемы, чтобы попытаться забить голы. Играть с Майклом очень легко. Он игрок, который всегда держит голову высоко. Нужно всегда стараться дать ему возможность. Он всегда хочет играть вперед, отдавать пасы своим товарищам по команде, поэтому я знал, что он будет видеть меня каждый раз, когда я буду делать рывок, даже если иногда мяч до меня не долетит.

Это только первый матч. Нам нужно будет совершенствоваться. В этой команде есть куда расти. У нас много очень молодых игроков, играющих на своем первом чемпионате мира, и на эмоциональном уровне было некоторое напряжение. Победа в этом первом матче пойдет на пользу многим, она принесет душевное спокойствие, и мы будем готовиться к матчу против Ирака и постараемся выиграть его, потому что, если мы победим, мы сможем пройти квалификацию».

Видеообзор матча Франция – Сенегал (3:1)

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Мбайе (Сенегал), асcист Илиман Ндиайе.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Франция), асcист Адриен Рабио.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция), асcист Майкл Олисе.
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Даниил Агарков Источник: L'Equipe
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