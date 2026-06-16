Во вторник, 16 июня, состоится поединок 1 тура группы І ЧМ-2026 по футболу, в котором будут играть национальные сборные Франции и Сенегала. Игра пройдет в Ист-Резерфорде (США) на поле стадиона «Метлайф Стэдиум», начало – в 22:00 по Киеву.

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Франция подходит к стартовому матчу против Сенегала в статусе одного из главных фаворитов чемпионата мира. Несмотря на болезненное воспоминание о сенсационном поражении от сенегальцев на ЧМ-2002, нынешняя команда Дидье Дешама имеет мощный состав со звездами во главе с Килианом Мбаппе и ставит перед собой только самые высокие цели. Французы уверенно прошли отбор, а последние товарищеские матчи продемонстрировали, что команда находится в хорошей форме, хотя против организованной обороны иногда испытывает затруднения.

Сенегал также приехал на турнир с серьезными амбициями и одним из сильнейших составов в Африке. Команда Садио Мане успешно преодолела квалификацию, совмещая надежную защиту с опасными атаками и агрессивным прессингом. У африканцев немало игроков из ведущих европейских клубов и надеются вновь создать проблемы французам, хотя их главной слабостью остается склонность слишком глубоко обороняться под давлением сильных соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Франция – Сенегал в украинской версии сайта.