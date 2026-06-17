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  4. Мбаппе забил 14-й гол на чемпионатах мира и обошел Месси. Сколько до Клозе?
Чемпионат мира
17 июня 2026, 02:01 |
159
0

Мбаппе забил 14-й гол на чемпионатах мира и обошел Месси. Сколько до Клозе?

Килиан с 14 голами делит третье место в списке лучших бомбардиров ЧМ в истории

17 июня 2026, 02:01 |
159
0
Мбаппе забил 14-й гол на чемпионатах мира и обошел Месси. Сколько до Клозе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний французский форвард Килиан Мбаппе забил 13-й и 14-й голы на чемпионатах мира.

16 июня Мбаппе дважды отличился в матче 1-го тура группы I ЧМ-2026 Франция – Сенегал (3:1).

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Теперь Мбаппе делит третье место в списке лучших бомбардиров ЧМ в истории. Столько же забил Герд Мюллер (Германия), а большее количество голов имеют лишь Мирослав Клозе (Германия, 16) и Роналдо (Бразилия, 15).

Мбаппе обошел Пеле (Бразилия, 12), Лионеля Месси (Аргентина, 13) и Жюста Фонтена (Франция, 13).

Также Килиан теперь является лучшим бомбардиром сборной Франции и на ЧМ, и в истории – у Мбаппе 58 голов в футболе национальной французской команды.

Список лучших бомбардиров в истории ЧМ:

Инфографика

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Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу Лионель Месси Мирослав Клозе Роналдо Герд Мюллер Пеле Жюст Фонтен сборная Франции по футболу сборная Сенегала по футболу лучший бомбардир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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