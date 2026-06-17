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Чемпионат мира
17 июня 2026, 00:50 | Обновлено 17 июня 2026, 01:36
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Мбаппе стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории, обойдя Жиру

В матче с Сенегалом Килиан оформил дубль, забив 57-й и 58-й голы за национальную команду

17 июня 2026, 00:50 | Обновлено 17 июня 2026, 01:36
225
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Мбаппе стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории, обойдя Жиру
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний форвард Килиан Мбаппе, который на клубном уровне защищает цвета мадридского Реала, стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории.

16 июня Мбаппе оформил дубль в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Сенегала (3:1), забив 57-й и 58-й голы за национальную французскую команду.

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Мбаппе обошел в списке лучших бомбардиров страны Оливье Жиру, на счету которого 57 голов. В топ-5 также входят Тьерри Анри (51), Антуан Гризманн (44) и Мишель Платини (41).

Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром французской сборной на ЧМ с 14 забитыми мячами. Килиан превзошел показатель Жюста Фонтена, у которого было 13 голов.

Лучшие бомбардиры сборной Франции в истории:

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Сенегал стал 29-й сборной, в ворота которой забивал Килиан Мбаппе
Мишель Платини Килиан Мбаппе Оливье Жиру Тьерри Анри Антуан Гризманн Жюст Фонтен сборная Франции по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2026 по футболу рекорд лучший бомбардир
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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І це йому лиш 27, ще побʼє кучу рекордів 
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Вітання! Показники як мінімум вже на один ЗМ, але тут дещо інша логіка..Успіхів
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