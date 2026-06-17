Мбаппе стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории, обойдя Жиру

27-летний форвард Килиан Мбаппе, который на клубном уровне защищает цвета мадридского Реала, стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории.

16 июня Мбаппе оформил дубль в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Сенегала (3:1), забив 57-й и 58-й голы за национальную французскую команду.

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Мбаппе обошел в списке лучших бомбардиров страны Оливье Жиру, на счету которого 57 голов. В топ-5 также входят Тьерри Анри (51), Антуан Гризманн (44) и Мишель Платини (41).

Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром французской сборной на ЧМ с 14 забитыми мячами. Килиан превзошел показатель Жюста Фонтена, у которого было 13 голов.

Лучшие бомбардиры сборной Франции в истории:

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