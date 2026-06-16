Франция – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

16 июня проходит матч 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Сенегала.

Команды играют на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

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ЧМ-2026. Группа I

Первый тур. 16 июня

Франция – Сенегал – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Франция – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция