Чемпионат мира16 июня 2026, 22:05 |
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Франция – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы I чемпионат мира 2026
16 июня 2026, 22:05 |
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16 июня проходит матч 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Сенегала.
Команды играют на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
ЧМ-2026. Группа I
Первый тур. 16 июня
Франция – Сенегал – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Франция – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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