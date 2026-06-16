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  4. Франция – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат мира
16 июня 2026, 22:05 |
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0

Франция – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы I чемпионат мира 2026

16 июня 2026, 22:05 |
750
0
Франция – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine
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16 июня проходит матч 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Сенегала.

Команды играют на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

ЧМ-2026. Группа I

Первый тур. 16 июня

Франция – Сенегал – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Франция – Сенегал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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