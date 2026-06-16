Австрия – Иордания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы J 17 июня в 07:00
17 июня состоится матч первого тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Австрии и Иордании.
Встреча начнется в 07:00 по Киеву на Левайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Австрией и Иорданией в квартете J на мундиале играют команды Аргентины и Алжира.
Наставник Австрии – Ральф Рангник. Сборную Сенегала тренирует Жамаль Селлами.
Австрия и Иордании ранее никогда не играли друг с другом.
Календарь матчей в группе J ЧМ-2026:
- 17.06. 04:00. Аргентина – Алжир (1-й тур)
- 17.06. 07:00. Австрия – Иордания (1-й тур)
- 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия (2-й тур)
- 23.06. 06:00. Иордания – Алжир (2-й тур)
- 28.06. 05:00. Алжир – Австрия (3-й тур)
- 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина (3-й тур)
Австрия – Иордания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа J
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Алжир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|2
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|3
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
|4
|Иордания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
|
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