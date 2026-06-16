17 июня состоится матч первого тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Австрии и Иордании.

Встреча начнется в 07:00 по Киеву на Левайс Стэдиум в Санта-Кларе, Калифорния.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Австрией и Иорданией в квартете J на мундиале играют команды Аргентины и Алжира.

Наставник Австрии – Ральф Рангник. Сборную Сенегала тренирует Жамаль Селлами.

Австрия и Иордании ранее никогда не играли друг с другом.

Календарь матчей в группе J ЧМ-2026:

17.06. 04:00. Аргентина – Алжир (1-й тур)

17.06. 07:00. Австрия – Иордания (1-й тур)

22.06. 20:00. Аргентина – Австрия (2-й тур)

23.06. 06:00. Иордания – Алжир (2-й тур)

28.06. 05:00. Алжир – Австрия (3-й тур)

28.06. 05:00. Иордания – Аргентина (3-й тур)

Австрия – Иордания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа J