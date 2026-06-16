Австрия – Иордания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Игра первого тура группы J начнется 17 июня в 07:00 по Киеву
17 июня на Ливайс Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Австрии и Иордании.
Поединок начнется в 07:00 по киевскому времени.
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Австрия
Команда не играла на таком уровне с 1998-го года. Но в последнее время начала регулярно пробиваться на Евро, и даже показывать там неплохие результаты. Ну, а в прошлом году вышло выиграть свою группу - для этого хватило девятнадцати очков в восьми поединках, на два больше, чем ближайший преследователь, Босния.
В 2026-м году у подопечных Ральфа Рангника (он окончательно отказал Милану и сможет полностью сосредоточиться на нынешней работе, не отвлекаясь) и вовсе стопроцентный показатель. Но и провели только три контрольных поединка: в марте справились с Ганой и Южной Кореей, а в июне ограничились 1:0 с Тунисом - еще один товарищеский матч, с Гватемалой, в итоге отменили, видимо, решив не рисковать травмами в последний момент.
Иордания
Сборная в целом продемонстрировала заметный прогресс уже раньше. Она, ранее ничего толком не показывавшая, стала финалистом Кубка Азии, с боем там уступив фавориту, Катару. В итоге в квалификации просто подтвердили, что все это не случайность, сумев набрать шестнадцать очков в десяти поединках - этого хватило, чтобы минимально опередить Ирак в споре за второе место в группе. И, таким образом, обеспечили право дебютировать на мундиале!
Уже после этого команда добралась до финала еще и Арабского кубка - Марокко победил 3:2 только в экстра-тайме. Но потом, в товарищеских матчах, не удавалось выигрывать. В марте хотя бы оформляли зрелищные ничьи, по 2-2, с Коста-Рикой и Нигерией. Перед чемпионатом мира без шансов уступили Швейцарии (1:4) и Колумбии (0:2).
Статистика личных встреч
С таким соперником из Ближнего Востока эта европейская команда до этого ни разу не играла даже в товарищеском формате.
Прогноз
Букмекерские конторы считают, что у дебютанта не будет шансов. Согласимся и поставим на Алабу и компанию с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,98).
Прогноз Sport.ua: Фора Австрии (-1.5) за 1.98 по линии БК betking.
07:00
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