Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Австрия – Иордания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Австрия
17.06.2026 07:00 - : -
Иордания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
16 июня 2026, 09:19 |
126
0

Австрия – Иордания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Игра первого тура группы J начнется 17 июня в 07:00 по Киеву

16 июня 2026, 09:19 |
126
0
Австрия – Иордания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Ральф Рангник и Жамаль Селлами
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

17 июня на Ливайс Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Австрии и Иордании.

Поединок начнется в 07:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Австрия

Команда не играла на таком уровне с 1998-го года. Но в последнее время начала регулярно пробиваться на Евро, и даже показывать там неплохие результаты. Ну, а в прошлом году вышло выиграть свою группу - для этого хватило девятнадцати очков в восьми поединках, на два больше, чем ближайший преследователь, Босния.

В 2026-м году у подопечных Ральфа Рангника (он окончательно отказал Милану и сможет полностью сосредоточиться на нынешней работе, не отвлекаясь) и вовсе стопроцентный показатель. Но и провели только три контрольных поединка: в марте справились с Ганой и Южной Кореей, а в июне ограничились 1:0 с Тунисом - еще один товарищеский матч, с Гватемалой, в итоге отменили, видимо, решив не рисковать травмами в последний момент.

Иордания

Сборная в целом продемонстрировала заметный прогресс уже раньше. Она, ранее ничего толком не показывавшая, стала финалистом Кубка Азии, с боем там уступив фавориту, Катару. В итоге в квалификации просто подтвердили, что все это не случайность, сумев набрать шестнадцать очков в десяти поединках - этого хватило, чтобы минимально опередить Ирак в споре за второе место в группе. И, таким образом, обеспечили право дебютировать на мундиале!

Уже после этого команда добралась до финала еще и Арабского кубка - Марокко победил 3:2 только в экстра-тайме. Но потом, в товарищеских матчах, не удавалось выигрывать. В марте хотя бы оформляли зрелищные ничьи, по 2-2, с Коста-Рикой и Нигерией. Перед чемпионатом мира без шансов уступили Швейцарии (1:4) и Колумбии (0:2).

Статистика личных встреч

С таким соперником из Ближнего Востока эта европейская команда до этого ни разу не играла даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у дебютанта не будет шансов. Согласимся и поставим на Алабу и компанию с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,98).

Прогноз Sport.ua: Фора Австрии (-1.5) за 1.98 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Австрия
17 июня 2026 -
07:00
Иордания
Фора Австрии (-1.5) 1.98 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Марсело Бьелса объяснил, почему Уругвай не сумел одолеть Саудовскую Аравию
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме
сборная Австрии по футболу сборная Иордании по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КРАСЮК: «Следующим соперником Усика должна стать его жена Екатерина»
Бокс | 15 июня 2026, 19:16 5
КРАСЮК: «Следующим соперником Усика должна стать его жена Екатерина»
КРАСЮК: «Следующим соперником Усика должна стать его жена Екатерина»

Промоутер посоветовал Александру завершить карьеру

Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 15 июня 2026, 10:41 11
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины

Лиссабонский клуб намерен отправить официальное предложение о трансфере Тараса Михавко

Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо
Футбол | 16.06.2026, 08:02
Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо
Решение принято. Костюк определил судьбу сына легенды Динамо
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Футбол | 15.06.2026, 13:56
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью
Футбол | 16.06.2026, 03:05
Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью
Отыгрались, но оступились. Уругвай и Саудовская Аравия сыграли вничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
Попала в основу благодаря Костюк. Определена чемпионка WTA 500 в Лондоне
14.06.2026, 17:40 9
Теннис
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
Барселона подпишет контракт со звездным нападающим на 1 млрд евро
14.06.2026, 21:14
Футбол
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 63
Футбол
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Малиновский нашел себе новый клуб
14.06.2026, 20:31
Футзал
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
Камбэк чемпионов. Украина и Польша определили победителя на тай-брейке
14.06.2026, 10:20 18
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем