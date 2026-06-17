В среду, 17-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Австрия и Иордания. Матч пройдет в Сан-Франциско, на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало в 07:00.

В группе, где присутствуют действующие чемпионы мира, у Австрии нет права на ошибку в матчах против других соперников. Если, конечно, коллектив Ральфа Рангника реально претендует на итоговую первую строчку. А Иордании тем временем придется зайти на неизведанную ранее для себя территорию чемпионатов мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австрия – Иордания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Фора Австрии (-1.5) за 1.98 по линии БК betking.