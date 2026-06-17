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Чемпионат мира
Австрия
17.06.2026 07:00 - : -
Иордания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
17 июня 2026, 02:46 |
14
0

Австрия – Иордания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

17 июня 2026, 02:46 |
14
0
Австрия – Иордания. Текстовая трансляция матча
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В среду, 17-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Австрия и Иордания. Матч пройдет в Сан-Франциско, на поле стадиона «Левайс Стэдиум», начало в 07:00.

В группе, где присутствуют действующие чемпионы мира, у Австрии нет права на ошибку в матчах против других соперников. Если, конечно, коллектив Ральфа Рангника реально претендует на итоговую первую строчку. А Иордании тем временем придется зайти на неизведанную ранее для себя территорию чемпионатов мира.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австрия – Иордания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Фора Австрии (-1.5) за 1.98 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Австрия
17 июня 2026 -
07:00
Иордания
Фора Австрии (-1.5) 1.98 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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