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  4. Ральф РАНГНИК: «Для нас на кону стояло даже больше, чем для Иордании»
Чемпионат мира
Австрия
17.06.2026 07:00 – FT 3 : 1
Иордания
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Чемпионат мира
18 июня 2026, 01:47 | Обновлено 18 июня 2026, 01:48
29
0

Ральф РАНГНИК: «Для нас на кону стояло даже больше, чем для Иордании»

Тренер сборной Австрии высказался об удачном старте на ЧМ-2026

18 июня 2026, 01:47 | Обновлено 18 июня 2026, 01:48
29
0
Ральф РАНГНИК: «Для нас на кону стояло даже больше, чем для Иордании»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник проанализировал матч с Иорданией, который прошел в рамках первого тура группы J на чемпионате мира 2026. Подопечные Рангника стартовали на турнире с победы, обыграв соперника со счетом 3:1.

«Это был чрезвычайно тяжелый поединок. Иордания по-настоящему усложнила нам жизнь. Нам понадобилось время, чтобы войти в игру. По-настоящему качественным футбол стал только в середине второго тайма. Чувствуется, что на чемпионате мира совсем другое напряжение, другая энергия. Для нас на кону стояло даже больше, чем для Иордании, и это по нам было заметно. В конце концов, мы победили заслуженно.

Замены сегодня нам тоже очень помогли – после них в наших действиях появилось больше игрового качества. Думаю, если брать матч в целом, мы снова получили несколько важных подсказок. Я ожидал, что Иордания будет сильной, но они сыграли даже мощнее, чем мы предполагали.

В любом случае, это большой шаг вперед. Мы хорошо стартовали, а уже с завтрашнего дня начинаем готовиться к Аргентине. Сегодня мы увидели, каким высоким классом обладает эта сборная. Это классическая команда, делающая ставку на владение мячом», – заявил Ральф.

Видеообзор матча:

События матча

90’ +12
ГОЛ ! С пенальти забил Марко Арнаутович (Австрия).
76’
ГОЛ ! Автогол забил Язан Аль-Араб (Иордания), асcист Марсель Забитцер.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Али Олван (Иордания), асcист Нур Аль-Равабде.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Романо Шмид (Австрия), асcист Ксавер Шлагер.
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пресс-конференция сборная Австрии по футболу сборная Иордании по футболу Ральф Рангник
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
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