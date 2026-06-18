Ральф РАНГНИК: «Для нас на кону стояло даже больше, чем для Иордании»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник проанализировал матч с Иорданией, который прошел в рамках первого тура группы J на чемпионате мира 2026. Подопечные Рангника стартовали на турнире с победы, обыграв соперника со счетом 3:1.

«Это был чрезвычайно тяжелый поединок. Иордания по-настоящему усложнила нам жизнь. Нам понадобилось время, чтобы войти в игру. По-настоящему качественным футбол стал только в середине второго тайма. Чувствуется, что на чемпионате мира совсем другое напряжение, другая энергия. Для нас на кону стояло даже больше, чем для Иордании, и это по нам было заметно. В конце концов, мы победили заслуженно.

Замены сегодня нам тоже очень помогли – после них в наших действиях появилось больше игрового качества. Думаю, если брать матч в целом, мы снова получили несколько важных подсказок. Я ожидал, что Иордания будет сильной, но они сыграли даже мощнее, чем мы предполагали.

В любом случае, это большой шаг вперед. Мы хорошо стартовали, а уже с завтрашнего дня начинаем готовиться к Аргентине. Сегодня мы увидели, каким высоким классом обладает эта сборная. Это классическая команда, делающая ставку на владение мячом», – заявил Ральф.

Видеообзор матча: