Чемпионат мира17 июня 2026, 07:03 | Обновлено 17 июня 2026, 07:11
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Австрия – Иордания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура группового этапа чемпионата мира
17 июня 2026, 07:03 | Обновлено 17 июня 2026, 07:11
196
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Сборные Австрии и Иордании встретились в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Проходит поединок на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лидером группы J является Аргентина, которая со счетом 3:0 разбила Алжир.
Чемпионат мира. Группа J. Первый тур
Австрия – Иордания – 0:0 (обновляется)
Гол:
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