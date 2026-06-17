Австрия – Иордания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Чемпионат мира. Группа J. Первый тур

Лидером группы J является Аргентина, которая со счетом 3:0 разбила Алжир.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Проходит поединок на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.

Сборные Австрии и Иордании встретились в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua

Не пропусти главное!

Следи за нами в Google и соцсетях