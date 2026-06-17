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Чемпионат мира
17 июня 2026, 07:03 | Обновлено 17 июня 2026, 07:11
196
0

Австрия – Иордания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура группового этапа чемпионата мира

17 июня 2026, 07:03 | Обновлено 17 июня 2026, 07:11
196
0
Австрия – Иордания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Австрии
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Сборные Австрии и Иордании встретились в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.

Проходит поединок на стадионе «Levi's Stadium» в Санта-Кларе.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лидером группы J является Аргентина, которая со счетом 3:0 разбила Алжир.

Чемпионат мира. Группа J. Первый тур

Австрия – Иордания – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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