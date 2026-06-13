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Чемпионат мира
Канада
12.06.2026 22:00 – FT 1 : 1
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 00:57 | Обновлено 13 июня 2026, 01:03
3162
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Канада – Босния и Герцеговина – 1:1. Первая ничья на ЧМ-2026. Видео голов

Смотрите видеообзор матча первого тура группы B чемпионата мира 2026

13 июня 2026, 00:57 | Обновлено 13 июня 2026, 01:03
3162
0
Канада – Босния и Герцеговина – 1:1. Первая ничья на ЧМ-2026. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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12 июня прошел матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Команды сыграли на стадионе Бимо Филд в канадском городе Торонто. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На гол Йово Лукича в первом тайме ответил Кайл Ларин, который отличился во второй 45-минутке.

В одном квартете Канада и БиГ выступают вместе со сборными Швейцарии и Катара.

ЧМ-2026. Группа B

Первый тур. 12 июня

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Ларин, 78 – Лукич, 21

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Лукич, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Ларин, 78 мин.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Канада), асcист Промис Дэвид.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Йово Лукич (Босния и Герцеговина), асcист Сеад Колашинац.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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