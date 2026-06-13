Канада – Босния и Герцеговина – 1:1. Первая ничья на ЧМ-2026. Видео голов
Смотрите видеообзор матча первого тура группы B чемпионата мира 2026
12 июня прошел матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.
Команды сыграли на стадионе Бимо Филд в канадском городе Торонто. Встреча завершилась со счетом 1:1.
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На гол Йово Лукича в первом тайме ответил Кайл Ларин, который отличился во второй 45-минутке.
В одном квартете Канада и БиГ выступают вместе со сборными Швейцарии и Катара.
ЧМ-2026. Группа B
Первый тур. 12 июня
Канада – Босния и Герцеговина – 1:1
Голы: Ларин, 78 – Лукич, 21
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Лукич, 21 мин.
ГОЛ! 1:1 Ларин, 78 мин.
События матча
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