12 июня прошел матч первого тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Боснии и Герцеговины.

Команды сыграли на стадионе Бимо Филд в канадском городе Торонто. Встреча завершилась со счетом 1:1.

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На гол Йово Лукича в первом тайме ответил Кайл Ларин, который отличился во второй 45-минутке.

В одном квартете Канада и БиГ выступают вместе со сборными Швейцарии и Катара.

ЧМ-2026. Группа B

Первый тур. 12 июня

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Ларин, 78 – Лукич, 21

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Лукич, 21 мин.

ГОЛ! 1:1 Ларин, 78 мин.