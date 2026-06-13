Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРШ: Все начинают напряженно. Вспомните поражение Аргентины на прошлом ЧМ
Чемпионат мира
Канада
12.06.2026 22:00 – FT 1 : 1
Босния и Герцеговина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
13 июня 2026, 02:29 |
27
0

МАРШ: Все начинают напряженно. Вспомните поражение Аргентины на прошлом ЧМ

Пресс-конференция главного тренера сборной Канады после ничьей с Боснией и Герцеговиной

13 июня 2026, 02:29 |
27
0
МАРШ: Все начинают напряженно. Вспомните поражение Аргентины на прошлом ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Марш
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш провел пресс-конференцию после ничейного матча с Боснией и Герцеговиной на старте чемпионата мира 2026:

– Джесси, поздравляю с набранным очком. Что вы сказали Кайлу перед выходом на поле и после матча? Насколько вы уверены, что этот гол может стать для него прорывным моментом?

– Я знал, что Кайл недоволен тем, что не вышел в стартовом составе. У нас был короткий разговор об этом. Я сказал ему: «У тебя был отличный сезон в Саутгемптоне – и когда ты начинал матчи, и когда выходил со скамейки. Ты влиял на игру каждый раз. Теперь тебе нужно принять эту роль».

Он это сделал. Даже когда я не выпустил его в первой группе замен и подождал, он был готов. Я сказал ему: «Ты можешь иногда опускаться ниже, но обязательно появляйся в штрафной, находи моменты и забивай». И он сразу это сделал.

Можно сказать, что наши замены сильно повлияли на игру. Это были хорошие решения. Но мне также нужно понять, как получить больше от некоторых игроков стартового состава и как добиться лучшего начала матча. После игры я сказал команде: если бы мы провели весь матч так, как сыграли второй тайм, мы бы выиграли. Нам нужно найти больше уверенности, больше веры в себя и с самого начала играть так, как мы хотим – тактически, психологически и ментально.

Хорошо, что в трудный момент команда отреагировала. И я должен поблагодарить болельщиков. Думаю, именно они втянули нас в игру. Во втором тайме энергия все больше переходила на нашу сторону, трибуны чувствовали это, а когда мы забили, стадион просто взорвался.

– Если говорить о первом тайме и стандартах: Босния крупнее и физически сильнее, но какие уроки должна вынести ваша команда? У вас было много угловых, однако соперник группировался в центре штрафной и выносил мяч.

– Конечно, при стандартах есть вещи, которые мы можем делать лучше. Но для меня главное – ментальность и смелость. Команда должна с самого начала быть готова к таким матчам: понимать план, понимать план по стандартам, понимать соперника и то, что он может делать. Но в итоге нужно выходить и навязывать свою игру, показывать именно ту команду, которой мы хотим быть. Во втором тайме мы это сделали. В первом – нет. Именно в этом была разница.

– Канада впервые в истории набрала очко на чемпионате мира. Причем на трибунах были Райан Рейнольдс, Коннор Макдэвид и Майк Майерс. Что вы чувствуете?

– Майк Майерс был здесь? Классно. Когда ты тренер, ты настолько сфокусирован на том, какой хочешь видеть свою команду, что иногда почти не замечаешь всего остального. Я понимаю, что эта неделя в Торонто была потрясающей, болельщики были великолепны. Но я полностью сосредоточен на том, чтобы у игроков было все необходимое, чтобы они могли быть лучшей версией себя.

Чувствую, что я сделал недостаточно, чтобы подготовить их к первому тайму. Но реакция во втором тайме и, возможно, некоторые слова, которые я сказал в перерыве, помогли. Я знаю, что многие люди сейчас наслаждаются чемпионатом мира в Канаде. Моя работа – дать стране команду, которой можно гордиться, и добиться того, чтобы наши выступления это отражали.

– Сегодня в Торонто была невероятная атмосфера. Что вы хотите сказать болельщикам на Западном побережье, которые ждут команду в четверг, и детям, которые видят, как Канада впервые набрала очко на чемпионате мира?

– Мы пытаемся прокладывать путь в будущее, но одновременно жить этим моментом. Я знаю болельщиков в Ванкувере – по работе с Уайткэпс и по матчам сборной на Gold Cup. Это футбольный город. Они любят Уайткэпс и любят национальную команду. Я снова жду полный стадион и красные футболки. Сегодня было невероятно видеть это море красного на трибунах. Нужно, чтобы болельщики с самого начала толкали команду вперед, давали игрокам почувствовать любовь, уверенность и настоящую домашнюю атмосферу. Думаю, это стало одной из причин, почему мы сегодня смогли взять очко.

– Вы говорили об уверенности и смелости. Во втором тайме они появились. Почему этого не было с самого начала? Команде нужно было привыкнуть к масштабу события?

– Думаю, да. Мы много говорили об этом и понимали, что нас ждет. В больших матчах эта команда уже показывала, что готова действовать смело, особенно с первых минут. Но домашний чемпионат мира – это совсем другой случай и другое ощущение. Даже стадион ощущался иначе: он стал больше, и атмосфера была другой. Думаю, мы извлечем из этого урок.

Если смотреть на историю чемпионатов мира, такое бывает: команды начинают турнир напряженно. Вспомните, например, как Аргентина проиграла Саудовской Аравии на прошлом чемпионате мира. Первые матчи часто проходят с нервозностью, а затем команды раскрываются и показывают более настоящую версию себя. Для нас важно использовать этот опыт, чтобы стать лучше, сильнее и быть более готовыми к тому футболу, который мы хотим показывать.

– Одним из интересных решений стала замена Джонатана Дэвида на 61-й минуте. Обычно он ваш ключевой игрок в атаке. Почему вы приняли это решение? И как оцениваете его момент в первом тайме?

– Я почувствовал, что с учетом игры некоторых атакующих футболистов и тех вариантов, которые были у нас на скамейке, нужно сделать изменения. Я хотел выпустить игроков, которые дадут больше энергии. Даже несмотря на то, что начало второго тайма было лучше, мне казалось, что нам нужно сильнее надавить и стать острее впереди. У Джонни был не лучший день. Это нормально: игрок не всегда может быть на пике. Но он невероятно важен для нас. Он забил и создал больше голов, чем кто-либо другой с тех пор, как мы работаем вместе. Он нужен нам на этом турнире в лучшей форме. Ему нужно использовать этот опыт, чтобы стать лучше к следующему матчу. Без Джонатана Дэвида в топ-форме мы не та команда, которой можем быть.

– Что вы думаете об игре Боснии? Довольны ли вы этим очком? И что стало ключом к вашему улучшению во втором тайме?

– Мы знали, что Босния – опытная, агрессивная, уверенная и умная команда. Они показали в квалификации, что готовы бороться, чтобы попасть на чемпионат мира. Они были примерно такими, какими мы их ожидали увидеть. Нам просто нужно было лучше показать себя, и во втором тайме мы это сделали. Мы понимали, что наша физика, молодость и скорость могут изматывать их по ходу матча.

Но Боснии нужно отдать должное. Приехать сюда, на первый домашний матч Канады на чемпионате мира, – непростая ситуация. Они справились, показали хорошую игру и удержали ничью. Матч мог закончиться в любую сторону. У них были моменты, чтобы сделать счет 2:0. У нас тоже были шансы победить. В итоге ничья – справедливый результат.

– Вы сказали, что болельщики втянули команду в игру. Можете объяснить подробнее? И что хотите сказать людям на трибунах?

– Во втором тайме, когда болельщики почувствовали, что команда входит в игру, они начали поддерживать громче. Они предчувствовали моменты и подталкивали нас вперед – при угловых, штрафных, в эпизодах с судьями. Именно это нам нужно. Домашняя публика должна толкать команду, давить на судей, создавать тяжелую атмосферу для соперников. Нам это понадобится и в Ванкувере. Сегодня была отличная публика. Болельщики показали веру в нашу команду, и это было очень важно для нас.

Видеообзор матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Канада), асcист Промис Дэвид.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Йово Лукич (Босния и Герцеговина), асcист Сеад Колашинац.
По теме:
Пять главных претендентов на Золотую бутсу ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Австралия продлила контракт с тренером перед стартом на ЧМ
Рынок прогнозов на чемпионат мира 2026 года превысил 2 млрд долларов
Джесси Марш пресс-конференция сборная Канады по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Бокс | 12 июня 2026, 05:26 2
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен

Культовый ринг-анонсер поддержал рефери боя

ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги наций Ирландия – Израиль сыграют на нейтральное поле
Футбол | 13 июня 2026, 00:05 0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги наций Ирландия – Израиль сыграют на нейтральное поле
ОФИЦИАЛЬНО. Матч Лиги наций Ирландия – Израиль сыграют на нейтральное поле

Матч пройдет без зрителей

Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 12.06.2026, 09:15
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Футбол | 12.06.2026, 09:41
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Анастасия ГНАТЫШИН: «Лучше проиграю, чем сделаю ничью»
Другие виды | 12.06.2026, 17:47
Анастасия ГНАТЫШИН: «Лучше проиграю, чем сделаю ничью»
Анастасия ГНАТЫШИН: «Лучше проиграю, чем сделаю ничью»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
Мексика – ЮАР – 2:0. Матч-открытие ЧМ-26 с тремя удалениями. Видео голов
12.06.2026, 00:41
Футбол
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
Усику выдвинули жесткое условие в Америке
12.06.2026, 05:32
Бокс
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
Яремчук получил важное известие. Роману нужно сделать сложный выбор
11.06.2026, 07:02 4
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 6
Бокс
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
Сенсационный вариант. Трубин может заменить чемпиона мира в АПЛ
11.06.2026, 08:15 15
Футбол
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
Динамо удивлено запросом футболиста по поводу зарплаты
12.06.2026, 08:02 10
Футбол
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
12.06.2026, 10:09 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем