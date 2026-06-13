МАРШ: Все начинают напряженно. Вспомните поражение Аргентины на прошлом ЧМ

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш провел пресс-конференцию после ничейного матча с Боснией и Герцеговиной на старте чемпионата мира 2026:

– Джесси, поздравляю с набранным очком. Что вы сказали Кайлу перед выходом на поле и после матча? Насколько вы уверены, что этот гол может стать для него прорывным моментом?

– Я знал, что Кайл недоволен тем, что не вышел в стартовом составе. У нас был короткий разговор об этом. Я сказал ему: «У тебя был отличный сезон в Саутгемптоне – и когда ты начинал матчи, и когда выходил со скамейки. Ты влиял на игру каждый раз. Теперь тебе нужно принять эту роль».

Он это сделал. Даже когда я не выпустил его в первой группе замен и подождал, он был готов. Я сказал ему: «Ты можешь иногда опускаться ниже, но обязательно появляйся в штрафной, находи моменты и забивай». И он сразу это сделал.

Можно сказать, что наши замены сильно повлияли на игру. Это были хорошие решения. Но мне также нужно понять, как получить больше от некоторых игроков стартового состава и как добиться лучшего начала матча. После игры я сказал команде: если бы мы провели весь матч так, как сыграли второй тайм, мы бы выиграли. Нам нужно найти больше уверенности, больше веры в себя и с самого начала играть так, как мы хотим – тактически, психологически и ментально.

Хорошо, что в трудный момент команда отреагировала. И я должен поблагодарить болельщиков. Думаю, именно они втянули нас в игру. Во втором тайме энергия все больше переходила на нашу сторону, трибуны чувствовали это, а когда мы забили, стадион просто взорвался.

– Если говорить о первом тайме и стандартах: Босния крупнее и физически сильнее, но какие уроки должна вынести ваша команда? У вас было много угловых, однако соперник группировался в центре штрафной и выносил мяч.

– Конечно, при стандартах есть вещи, которые мы можем делать лучше. Но для меня главное – ментальность и смелость. Команда должна с самого начала быть готова к таким матчам: понимать план, понимать план по стандартам, понимать соперника и то, что он может делать. Но в итоге нужно выходить и навязывать свою игру, показывать именно ту команду, которой мы хотим быть. Во втором тайме мы это сделали. В первом – нет. Именно в этом была разница.

– Канада впервые в истории набрала очко на чемпионате мира. Причем на трибунах были Райан Рейнольдс, Коннор Макдэвид и Майк Майерс. Что вы чувствуете?

– Майк Майерс был здесь? Классно. Когда ты тренер, ты настолько сфокусирован на том, какой хочешь видеть свою команду, что иногда почти не замечаешь всего остального. Я понимаю, что эта неделя в Торонто была потрясающей, болельщики были великолепны. Но я полностью сосредоточен на том, чтобы у игроков было все необходимое, чтобы они могли быть лучшей версией себя.

Чувствую, что я сделал недостаточно, чтобы подготовить их к первому тайму. Но реакция во втором тайме и, возможно, некоторые слова, которые я сказал в перерыве, помогли. Я знаю, что многие люди сейчас наслаждаются чемпионатом мира в Канаде. Моя работа – дать стране команду, которой можно гордиться, и добиться того, чтобы наши выступления это отражали.

– Сегодня в Торонто была невероятная атмосфера. Что вы хотите сказать болельщикам на Западном побережье, которые ждут команду в четверг, и детям, которые видят, как Канада впервые набрала очко на чемпионате мира?

– Мы пытаемся прокладывать путь в будущее, но одновременно жить этим моментом. Я знаю болельщиков в Ванкувере – по работе с Уайткэпс и по матчам сборной на Gold Cup. Это футбольный город. Они любят Уайткэпс и любят национальную команду. Я снова жду полный стадион и красные футболки. Сегодня было невероятно видеть это море красного на трибунах. Нужно, чтобы болельщики с самого начала толкали команду вперед, давали игрокам почувствовать любовь, уверенность и настоящую домашнюю атмосферу. Думаю, это стало одной из причин, почему мы сегодня смогли взять очко.

– Вы говорили об уверенности и смелости. Во втором тайме они появились. Почему этого не было с самого начала? Команде нужно было привыкнуть к масштабу события?

– Думаю, да. Мы много говорили об этом и понимали, что нас ждет. В больших матчах эта команда уже показывала, что готова действовать смело, особенно с первых минут. Но домашний чемпионат мира – это совсем другой случай и другое ощущение. Даже стадион ощущался иначе: он стал больше, и атмосфера была другой. Думаю, мы извлечем из этого урок.

Если смотреть на историю чемпионатов мира, такое бывает: команды начинают турнир напряженно. Вспомните, например, как Аргентина проиграла Саудовской Аравии на прошлом чемпионате мира. Первые матчи часто проходят с нервозностью, а затем команды раскрываются и показывают более настоящую версию себя. Для нас важно использовать этот опыт, чтобы стать лучше, сильнее и быть более готовыми к тому футболу, который мы хотим показывать.

– Одним из интересных решений стала замена Джонатана Дэвида на 61-й минуте. Обычно он ваш ключевой игрок в атаке. Почему вы приняли это решение? И как оцениваете его момент в первом тайме?

– Я почувствовал, что с учетом игры некоторых атакующих футболистов и тех вариантов, которые были у нас на скамейке, нужно сделать изменения. Я хотел выпустить игроков, которые дадут больше энергии. Даже несмотря на то, что начало второго тайма было лучше, мне казалось, что нам нужно сильнее надавить и стать острее впереди. У Джонни был не лучший день. Это нормально: игрок не всегда может быть на пике. Но он невероятно важен для нас. Он забил и создал больше голов, чем кто-либо другой с тех пор, как мы работаем вместе. Он нужен нам на этом турнире в лучшей форме. Ему нужно использовать этот опыт, чтобы стать лучше к следующему матчу. Без Джонатана Дэвида в топ-форме мы не та команда, которой можем быть.

– Что вы думаете об игре Боснии? Довольны ли вы этим очком? И что стало ключом к вашему улучшению во втором тайме?

– Мы знали, что Босния – опытная, агрессивная, уверенная и умная команда. Они показали в квалификации, что готовы бороться, чтобы попасть на чемпионат мира. Они были примерно такими, какими мы их ожидали увидеть. Нам просто нужно было лучше показать себя, и во втором тайме мы это сделали. Мы понимали, что наша физика, молодость и скорость могут изматывать их по ходу матча.

Но Боснии нужно отдать должное. Приехать сюда, на первый домашний матч Канады на чемпионате мира, – непростая ситуация. Они справились, показали хорошую игру и удержали ничью. Матч мог закончиться в любую сторону. У них были моменты, чтобы сделать счет 2:0. У нас тоже были шансы победить. В итоге ничья – справедливый результат.

– Вы сказали, что болельщики втянули команду в игру. Можете объяснить подробнее? И что хотите сказать людям на трибунах?

– Во втором тайме, когда болельщики почувствовали, что команда входит в игру, они начали поддерживать громче. Они предчувствовали моменты и подталкивали нас вперед – при угловых, штрафных, в эпизодах с судьями. Именно это нам нужно. Домашняя публика должна толкать команду, давить на судей, создавать тяжелую атмосферу для соперников. Нам это понадобится и в Ванкувере. Сегодня была отличная публика. Болельщики показали веру в нашу команду, и это было очень важно для нас.

Видеообзор матча