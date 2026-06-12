В пятницу, 12 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся Канада и Босния и Герцеговина. Поединок пройдет в Торонто, начало встречи – в 22:00.

Сборная Канады начинает домашний чемпионат мира матчем против Боснии и Герцеговины. Хозяева турнира получили прямую путевку на мундиаль, тогда как боснийцы пробивались через отбор и громко заявили о себе, выбив Италию.

Болельщиков ждет противостояние двух разных футбольных философий. Канада делает ставку на скорость, интенсивный прессинг и стремительные атаки, а Босния традиционно сильна благодаря опыту, организованной игре и умению наказывать соперников за малейшие ошибки. На поле сойдутся амбиции хозяев и характер команды, которая уже успела удивить весь футбольный мир.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Канада – Босния и Герцеговина, за которой можно следить на украинской версии сайта.