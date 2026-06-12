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Чемпионат мира
Канада
12.06.2026 22:00 - : -
Босния и Герцеговина
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Чемпионат мира
12 июня 2026, 11:05 | Обновлено 12 июня 2026, 11:14
23
0

Канада – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

12 июня 2026, 11:05 | Обновлено 12 июня 2026, 11:14
23
0
Канада – Босния и Герцеговина. Текстовая трансляция матча
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В пятницу, 12 июня, состоится матч 1-го тура чемпионата мира 2026 года, в котором встретятся Канада и Босния и Герцеговина. Поединок пройдет в Торонто, начало встречи – в 22:00.

Сборная Канады начинает домашний чемпионат мира матчем против Боснии и Герцеговины. Хозяева турнира получили прямую путевку на мундиаль, тогда как боснийцы пробивались через отбор и громко заявили о себе, выбив Италию.

Болельщиков ждет противостояние двух разных футбольных философий. Канада делает ставку на скорость, интенсивный прессинг и стремительные атаки, а Босния традиционно сильна благодаря опыту, организованной игре и умению наказывать соперников за малейшие ошибки. На поле сойдутся амбиции хозяев и характер команды, которая уже успела удивить весь футбольный мир.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Канада – Босния и Герцеговина, за которой можно следить на украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Канада
12 июня 2026 -
22:00
Босния и Герцеговина
Победа Канады 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
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