Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джокер спас. Босния и Герцеговина упустила победу над Канадой.
Чемпионат мира
13 июня 2026, 00:01 | Обновлено 13 июня 2026, 01:01
897
11

Джокер спас. Босния и Герцеговина упустила победу над Канадой.

Команды победителя не определили

13 июня 2026, 00:01 | Обновлено 13 июня 2026, 01:01
897
11 Comments
Джокер спас. Босния и Герцеговина упустила победу над Канадой.
AFP
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В первом туре группы B чемпионата мира сборная Канады в Торонто принимала Боснию и Герцеговину. Букмекеры видели фаворитом именно североамериканскую команду, однако стартовый отрезок матча получился совсем не таким, каким его ожидали многие болельщики и эксперты.

Босния и Герцеговина, которую в Европе привыкли воспринимать как максимально организованную и осторожную команду, начала встречу неожиданно смело. Уже на третьей минуте Мемич получил отличный шанс открыть счет, но из выгодной позиции пробил выше ворот. Этот момент стал не случайной вспышкой, а логичным отражением первых минут: гости активно встречали канадцев в центре поля, не боялись подниматься выше и временами прессинговали соперника даже на его половине.

Канада выглядела так, будто оказалась не готова к подобному сценарию. Хозяева долго не могли нащупать свой ритм, часто ошибались в передачах и слишком легко теряли мяч. Босния, наоборот, смотрелась более цельно, собранно и уверенно. Команда действовала без паники, грамотно перекрывала зоны и заставляла канадцев искать сложные решения там, где обычно они чувствуют себя гораздо свободнее.

Лишь ближе к середине первого тайма Канада постепенно пришла в себя. У Джонатана Дэвида появился шанс открыть счет, но его удар из-за пределов штрафной получился слишком простым для вратаря. Хозяева заработали несколько угловых, однако реальной остроты после стандартов создать не сумели.

А вот первый же угловой Боснии и Герцеговины оказался результативным. Подача на ближнюю штангу завершилась изящной скидкой Колашинаца вдоль ворот, а Лукич с нескольких метров переправил мяч в сетку. Этот гол выглядел абсолютно логичным итогом стартового преимущества гостей. Босния не создала россыпи моментов, но именно она лучше вошла в игру, диктовала Канаде неудобный темп и заслуженно получила награду за свою активность.

После забитого мяча боснийцы ожидаемо начали играть по счету. Канада больше владела инициативой, чаще грузила мяч в штрафную и продолжала зарабатывать угловые, но все эти навесы спокойно снимали рослые защитники гостей. Особенно показательной стала статистика первого тайма: у Канады было девять угловых, но ни один из них так и не превратился в по-настоящему опасный момент.

Самый хороший шанс до перерыва имел Олувасейи. Форвард получил мяч в штрафной площади и бил из перспективной позиции, однако отправил его выше ворот. Канадцам явно не хватало нестандартных решений – каких-то розыгрышей, резких передач низом, индивидуального обострения. Простые навесы в борьбу с мощными защитниками Боснии выглядели слишком предсказуемо.

Второй тайм начался с нового давления Канады. И вскоре Олувасейи получил, пожалуй, лучший момент хозяев за всю игру. Нападающий оказался в нескольких метрах от ворот и уже пробивал мимо голкипера, но Колашинац каким-то невероятным образом успел подставить ногу. Мяч после его спасения угодил в перекладину.

Это был эпизод, который легко может попасть во все нарезки турнира. Колашинац к ассисту в первом тайме добавил фантастический сейв – момент, который вполне мог сделать левого защитника Боснии и Герцеговины одним из героев матча.

И почти сразу после этого Босния могла наказать Канаду за расточительность. Демирович выскочил один на один с Крепо, но немного замешкался и вместо удара решил обыгрывать вратаря. Канадский голкипер не дрогнул, выдержал паузу и сумел выбить мяч на угловой.

После этого тренеры начали активно вмешиваться в игру заменами. Особенно смело действовал наставник Канады, который практически полностью обновил переднюю линию, убрав с поля в том числе главных звезд команды – Дэвида и Бьюкенена. На первый взгляд это выглядело рискованным решением, но свежие футболисты добавили хозяевам скорости, энергии и агрессии.

Ключевой стала замена на 76-й минуте, когда на поле появился Кайл Ларин. И уже через несколько минут именно он стал спасителем Канады. Ларин получил мяч в штрафной площади, развернулся и с помощью рикошета отправил его в угол ворот Боснии и Герцеговины – 1:1.

После этого Канада попыталась на эмоциях дожать соперника. Хозяева прибавили в интенсивности, трибуны погнали команду вперед, а Боснии становилось все сложнее выдерживать темп. Но гости действовали хладнокровно: грамотно сбивали ритм заменами, использовали тактические паузы и не позволили матчу превратиться в хаос.

Было видно, что ничья Боснию и Герцеговину вполне устраивает. Впрочем, итоговый счет 1:1 вряд ли можно назвать катастрофой и для Канады. Да, хозяева не смогли победить, но сумели избежать поражения в непростом матче, где соперник очень качественно провел стартовый отрезок и долго контролировал ситуацию без мяча.

В группе, где также есть сборная Катара, обе команды сохраняют хорошие шансы на выход в следующий раунд. Для Канады этот матч стал напоминанием, что статус фаворита сам по себе ничего не гарантирует. Для Боснии – доказательством, что даже против хозяев турнира можно играть смело, дисциплинированно и с холодной головой.

Чемпионат мира. Группа B. 1-й тур.

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Ларин, 79 - Лукич, 21

Предупреждения: Джонстон, 11, Де Фужероль, 54 - Демирович, 45, Лукич, 45+1, Катич, 90+3.

Канада: Крепо, Ларье, Джонстон, Корнелиус, Де Фужероль, Эуштакиу (Осорио, 90), Коне, Бьюкенен (Девид, 61), Миллар (Шаффельбург, 61), Дэвид (Ахмед, 61), Олувасейи (Ларин, 76)

Запасные: Ахмед, Бомбито, Уотерман, Гудмен, Дэвид, Дэвис, Джонс, Ларин, Нельсон, Осорио, Салиба, Сент-Клер, Сигур, Шаффельбург, Шуаньер.

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац (Бурнич, 84), Тахирович, Башич (Гигович, 62), Мемич (Алайбегович, 74), Байрактарович (Шуньич, 74), Демирович, Лукич (Баждар, 62)

Запасные: Алибегович, Баждар, Бурнич, Гаджикадунич, Гигович, Джеко, Зломислич, Малич, Махмич, Музикич, Раделич, Табакович, Хаджиахметович, Шуньич, Юркас.

Стадион: «БМО Филд» (Торонто)

Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)

По теме:
ФОТО. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 между Канадой и Боснией
Канада прервала ужасную серию поражений на чемпионатах мира
ФОТО. Обмен ударами. Канада и Босния разошлись миром на старте ЧМ-2026
сборная Канады по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу чемпионат мира по футболу отчеты
Саша Леоненко
Саша Леоненко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур проиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Теннис | 12 июня 2026, 18:42 34
Снигур проиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 250 в Хертогенбосе
Снигур проиграла четвертьфинальный матч турнира WTA 250 в Хертогенбосе

Дарья в двух сетах уступила Робин Монтгомери и не сумела выйти в полуфинал

Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Футбол | 13 июня 2026, 00:17 1
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие

Команды Канады и Боснии разошлись миром в стартовом поединке

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
Футбол | 12.06.2026, 11:08
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона оформила трансфер украинца
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Бокс | 12.06.2026, 10:09
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Кличко подобрали соперника и ждут, что он окончательно поставит точку
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Футбол | 12.06.2026, 09:15
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Решение принято. Бущан выбрал себе клуб на следующий сезон
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Добре що відігрались. Було б несправедливо 
Ответить
+4
Канада на дві голови сильніше і значно краще грала. Боснії дуже пощастило
Ответить
+2
це та Канада, шо обула наших з рахунком 4:2!? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Команди приблизно одного рівня. Канаді не вистачало Альфонсо Девіса, багато метушні і браку при передачах. З групи скоріш за все вийдуть, але на тому все. 
Ответить
-1
майже рівна гра, навіть Канада була трохи ближча до перемоги. хоча думав що буде більше голів)
Ответить
-2
Шматки лайна ця ваша канада
Ответить
-3
Більш до вподоби такий заголовок:
КАНАДА⚽🇨🇦 набрала ПЕРШЕ в історії очко на ЧС!🌎🥳🥳
Ответить
-3
от такого футбола я заснул .я не понимаю  как босния попала на чем. мира. тоже самое и канада . одно га.но играло против другого 
Ответить
-10
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 24
Футбол
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
Джошуа сказал, кто готов сместить Усика с трона в супертяжелом весе
11.06.2026, 03:05
Бокс
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
Костюк вернул в Динамо двух футболистов перед стартом в Лиге Европы
12.06.2026, 09:41 4
Футбол
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
11.06.2026, 05:32 1
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
Карл ФРОЧ: «Усик, что это вообще было? Он едва стоял на ногах»
11.06.2026, 04:35 6
Бокс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
Усик выбирает между двумя соперниками. Украинец рискует потерять пояс
11.06.2026, 04:25 3
Бокс
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
Чисора признался, что ему сказал Верховен после боя с Усиком
11.06.2026, 10:12
Бокс
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
Стартует чемпионат мира 2026. Состав групп и календарь матчей
11.06.2026, 20:00 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем