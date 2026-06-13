Джокер спас. Босния и Герцеговина упустила победу над Канадой.

В первом туре группы B чемпионата мира сборная Канады в Торонто принимала Боснию и Герцеговину. Букмекеры видели фаворитом именно североамериканскую команду, однако стартовый отрезок матча получился совсем не таким, каким его ожидали многие болельщики и эксперты.

Босния и Герцеговина, которую в Европе привыкли воспринимать как максимально организованную и осторожную команду, начала встречу неожиданно смело. Уже на третьей минуте Мемич получил отличный шанс открыть счет, но из выгодной позиции пробил выше ворот. Этот момент стал не случайной вспышкой, а логичным отражением первых минут: гости активно встречали канадцев в центре поля, не боялись подниматься выше и временами прессинговали соперника даже на его половине.

Канада выглядела так, будто оказалась не готова к подобному сценарию. Хозяева долго не могли нащупать свой ритм, часто ошибались в передачах и слишком легко теряли мяч. Босния, наоборот, смотрелась более цельно, собранно и уверенно. Команда действовала без паники, грамотно перекрывала зоны и заставляла канадцев искать сложные решения там, где обычно они чувствуют себя гораздо свободнее.

Лишь ближе к середине первого тайма Канада постепенно пришла в себя. У Джонатана Дэвида появился шанс открыть счет, но его удар из-за пределов штрафной получился слишком простым для вратаря. Хозяева заработали несколько угловых, однако реальной остроты после стандартов создать не сумели.

А вот первый же угловой Боснии и Герцеговины оказался результативным. Подача на ближнюю штангу завершилась изящной скидкой Колашинаца вдоль ворот, а Лукич с нескольких метров переправил мяч в сетку. Этот гол выглядел абсолютно логичным итогом стартового преимущества гостей. Босния не создала россыпи моментов, но именно она лучше вошла в игру, диктовала Канаде неудобный темп и заслуженно получила награду за свою активность.

После забитого мяча боснийцы ожидаемо начали играть по счету. Канада больше владела инициативой, чаще грузила мяч в штрафную и продолжала зарабатывать угловые, но все эти навесы спокойно снимали рослые защитники гостей. Особенно показательной стала статистика первого тайма: у Канады было девять угловых, но ни один из них так и не превратился в по-настоящему опасный момент.

Самый хороший шанс до перерыва имел Олувасейи. Форвард получил мяч в штрафной площади и бил из перспективной позиции, однако отправил его выше ворот. Канадцам явно не хватало нестандартных решений – каких-то розыгрышей, резких передач низом, индивидуального обострения. Простые навесы в борьбу с мощными защитниками Боснии выглядели слишком предсказуемо.

Второй тайм начался с нового давления Канады. И вскоре Олувасейи получил, пожалуй, лучший момент хозяев за всю игру. Нападающий оказался в нескольких метрах от ворот и уже пробивал мимо голкипера, но Колашинац каким-то невероятным образом успел подставить ногу. Мяч после его спасения угодил в перекладину.

Это был эпизод, который легко может попасть во все нарезки турнира. Колашинац к ассисту в первом тайме добавил фантастический сейв – момент, который вполне мог сделать левого защитника Боснии и Герцеговины одним из героев матча.

И почти сразу после этого Босния могла наказать Канаду за расточительность. Демирович выскочил один на один с Крепо, но немного замешкался и вместо удара решил обыгрывать вратаря. Канадский голкипер не дрогнул, выдержал паузу и сумел выбить мяч на угловой.

После этого тренеры начали активно вмешиваться в игру заменами. Особенно смело действовал наставник Канады, который практически полностью обновил переднюю линию, убрав с поля в том числе главных звезд команды – Дэвида и Бьюкенена. На первый взгляд это выглядело рискованным решением, но свежие футболисты добавили хозяевам скорости, энергии и агрессии.

Ключевой стала замена на 76-й минуте, когда на поле появился Кайл Ларин. И уже через несколько минут именно он стал спасителем Канады. Ларин получил мяч в штрафной площади, развернулся и с помощью рикошета отправил его в угол ворот Боснии и Герцеговины – 1:1.

После этого Канада попыталась на эмоциях дожать соперника. Хозяева прибавили в интенсивности, трибуны погнали команду вперед, а Боснии становилось все сложнее выдерживать темп. Но гости действовали хладнокровно: грамотно сбивали ритм заменами, использовали тактические паузы и не позволили матчу превратиться в хаос.

Было видно, что ничья Боснию и Герцеговину вполне устраивает. Впрочем, итоговый счет 1:1 вряд ли можно назвать катастрофой и для Канады. Да, хозяева не смогли победить, но сумели избежать поражения в непростом матче, где соперник очень качественно провел стартовый отрезок и долго контролировал ситуацию без мяча.

В группе, где также есть сборная Катара, обе команды сохраняют хорошие шансы на выход в следующий раунд. Для Канады этот матч стал напоминанием, что статус фаворита сам по себе ничего не гарантирует. Для Боснии – доказательством, что даже против хозяев турнира можно играть смело, дисциплинированно и с холодной головой.

Чемпионат мира. Группа B. 1-й тур.

Канада – Босния и Герцеговина – 1:1

Голы: Ларин, 79 - Лукич, 21

Предупреждения: Джонстон, 11, Де Фужероль, 54 - Демирович, 45, Лукич, 45+1, Катич, 90+3.

Канада: Крепо, Ларье, Джонстон, Корнелиус, Де Фужероль, Эуштакиу (Осорио, 90), Коне, Бьюкенен (Девид, 61), Миллар (Шаффельбург, 61), Дэвид (Ахмед, 61), Олувасейи (Ларин, 76)

Запасные: Ахмед, Бомбито, Уотерман, Гудмен, Дэвид, Дэвис, Джонс, Ларин, Нельсон, Осорио, Салиба, Сент-Клер, Сигур, Шаффельбург, Шуаньер.

Босния и Герцеговина: Василь, Дедич, Катич, Мухаремович, Колашинац (Бурнич, 84), Тахирович, Башич (Гигович, 62), Мемич (Алайбегович, 74), Байрактарович (Шуньич, 74), Демирович, Лукич (Баждар, 62)

Запасные: Алибегович, Баждар, Бурнич, Гаджикадунич, Гигович, Джеко, Зломислич, Малич, Махмич, Музикич, Раделич, Табакович, Хаджиахметович, Шуньич, Юркас.

Стадион: «БМО Филд» (Торонто)

Арбитр: Факундо Тельо (Аргентина)