12 июня на БМО Филд пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Канады и Боснии и Герцеговины.

Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

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Канада

Команда вернулась на мундиали после очень долгой паузы еще в 2022-м году. Но в Катаре толком проявить себя на получилось - там проиграли всем подряд. Сейчас же она автоматом получила пропуск, как один из организаторов. Так что практически год, со времен крайнего Золотого Кубка КОНКАКАФ (уверенно вышли из группы, но сразу уступили в плей-офф), не было официальных матчей - только товарищеские.

В них, впрочем, получалось показывать в основном хороший футбол и неплохие результаты. В том числе год назад победили 4:2 Украину. А сейчас длится беспроигрышная серия из восьми поединков. С другой стороны, 1:1 с Ирландией в крайней контрольной встрече стали третьей ничьей из четырех - только со скромным Узбекистаном в конце подготовки были 2:0.

Босния и Герцеговина

Сборная только однажды до этого играли в финальном чемпионате - тоже мировом, не пройдя ни на один Евро. В 2024-м году Джеко и компания проиграли украинцам, и это был очередной плей-офф, где они не справились. И, по иронии, сейчас добыли путевку одними из последних в Европе, в стыковых поединках! В марте было оформлено по 1:1 с Уэльсом и Италией, и в обоих случаях везло с послематчевыми пенальти. Точнее, вратарь, Василь, выигрывал те серии.

Мирные исходы были и потом, в товарищеских поединках. Сначала с Северной Македонией дома вообще обошлись без голов. Потом с Панамой открывали счет в середине первого тайма. Но получили в ответ в раздевалку, и так и закончили встречу с уже фирменными 1:1.

Статистика личных встреч

Впервые эти два представителя Нового и Старого света будут проводить между собой очный поединок.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что одни из хозяев мундиаля наконец-то на нем выиграют. Но вряд ли встреча получится яркой и интересной, важен обоим результат. Ставим на тотал меньше 2,5 забитых голов.

Прогноз Sport.ua: Тотал меньше 2.5 за 1.69 по линии БК betking.