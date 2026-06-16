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Чемпионат мира
Аргентина
17.06.2026 04:00 - : -
Алжир
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Чемпионат мира
16 июня 2026, 17:37 |
184
0

Аргентина – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го тура группы J 17 июня в 04:00 по Киеву

16 июня 2026, 17:37 |
184
0
Аргентина – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лионель Скалони и Владимир Петкович
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17 июня состоится матч первого тура группы J чемпионата мира 2026 между сборными Аргентины и Алжира.

Встреча начнется в 04:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Аргентиной и Алжиром в квартете J на мундиале играют команды Австрии и Иордании.

Наставник Аргентины – Лионель Скалони. Сборную Сенегала тренирует Владимир Петкович.

Аргентина и Алжир ранее играли друг с другом один раз – в 2007 году аргентинцы одержали победу над соперниками в товарищеском матче.

Календарь матчей в группе J ЧМ-2026:

  • 17.06. 04:00. Аргентина – Алжир (1-й тур)
  • 17.06. 07:00. Австрия – Иордания (1-й тур)
  • 22.06. 20:00. Аргентина – Австрия (2-й тур)
  • 23.06. 06:00. Иордания – Алжир (2-й тур)
  • 28.06. 05:00. Алжир – Австрия (3-й тур)
  • 28.06. 05:00. Иордания – Аргентина (3-й тур)

Аргентина – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Аргентина – Алжир
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Трансляция матча В эфире

Группа J

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Алжир 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0
2 Аргентина 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0
3 Австрия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0
4 Иордания 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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