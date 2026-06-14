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Чемпионат мира
Австралия
14.06.2026 07:00 – FT 2 : 0
Турция
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 08:58 | Обновлено 14 июня 2026, 08:59
1043
4

Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии

Команда Монтеллы начинает ЧМ-2026 с ледяного душа

14 июня 2026, 08:58 | Обновлено 14 июня 2026, 08:59
1043
4 Comments
Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Отчет о матче ожидайте позже.

Чемпионат мира. Группа D. 1-й тур.

Австралия – Турция – 2:0

Голы: Иранкунда, 27, Меткалф, 75

Австралия: Бич – Берджесс, Суттар, Чиркати – Босс, Окон-Энгстлер, О'Нил, Итальяно – Иранкунда, Меткалф – Туре.

Турция: Чакир – Кадиоглу, Бардакджи, Демирал, Челик – Юксек, Чалханоглу – Актюркоглу, Кекчю, Гюллер – Йылмаз.

Арбитр: Хесус Ноэль Валенсуэла Сайес (Португеса, Венесуэла).

Стадион: «БиСи Плейс» (Ванкувер).

АВСТРАЛИЯ - ТУРЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 4
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На минулому ЧС австралійці вийшли з групи, здобувши перемоги над Тунісом та Данією, програли французам і в наступному колі Аргентині.
Сьогодні приземлили турків. Не погано.
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+2
 Я ще думаю час впливає, 7:00 дуже рано ще не адаптувалися турки- у них то теж 7 ранку, в Австралії як раз норм час 
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0
турки вирішили надовго не затримуватись на чс.
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0
Автор зганьбився. Це ЧС, туди їдуть дупу рвати за збірну. Це не наші ногомячісти. 
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-1
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