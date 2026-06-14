Талантливы только на словах. Турция опозорилась поражением от Австралии
Команда Монтеллы начинает ЧМ-2026 с ледяного душа
Отчет о матче ожидайте позже.
Чемпионат мира. Группа D. 1-й тур.
Австралия – Турция – 2:0
Голы: Иранкунда, 27, Меткалф, 75
Австралия: Бич – Берджесс, Суттар, Чиркати – Босс, Окон-Энгстлер, О'Нил, Итальяно – Иранкунда, Меткалф – Туре.
Турция: Чакир – Кадиоглу, Бардакджи, Демирал, Челик – Юксек, Чалханоглу – Актюркоглу, Кекчю, Гюллер – Йылмаз.
Арбитр: Хесус Ноэль Валенсуэла Сайес (Португеса, Венесуэла).
Стадион: «БиСи Плейс» (Ванкувер).
АВСТРАЛИЯ - ТУРЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 20°C
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