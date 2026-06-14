В воскресенье, 14-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Австралия и Турция. Матч пройдет в Ванкувере, на поле стадиона «БиСи Плейс», начало в 07:00.

США свою позицию в группе D уже обозначили, поэтому второй паре команд предстоит решить, кто будет главным конкурентом для хозяев в борьбе за первую строчку. Многие говорят о молодом поколении «лунных звезд», которое уже успело созреть и готово показывать результат на мундиале. Но и «соккеруз» традиционно любят удивить качественным и нетипичным футболом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Турция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Победа Турции за 1.70 по линии БК betking.