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Чемпионат мира
Австралия
14.06.2026 07:00 - : -
Турция
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 02:48 |
16
0

Австралия – Турция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

14 июня 2026, 02:48 |
16
0
Австралия – Турция. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua
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В воскресенье, 14-го июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся Австралия и Турция. Матч пройдет в Ванкувере, на поле стадиона «БиСи Плейс», начало в 07:00.

США свою позицию в группе D уже обозначили, поэтому второй паре команд предстоит решить, кто будет главным конкурентом для хозяев в борьбе за первую строчку. Многие говорят о молодом поколении «лунных звезд», которое уже успело созреть и готово показывать результат на мундиале. Но и «соккеруз» традиционно любят удивить качественным и нетипичным футболом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Турция, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua: Победа Турции за 1.70 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Австралия
14 июня 2026 -
07:00
Турция
Победа Турции 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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