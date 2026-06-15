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14.06.2026 07:00 – FT 2 : 0
Турция
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Чемпионат мира
15 июня 2026, 02:29 | Обновлено 15 июня 2026, 02:35
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Тренер сборной Австралии – о победе над Турцией: «Это не сюрприз»

Слова Тони Поповича после удачного старта на ЧМ-2026

15 июня 2026, 02:29 | Обновлено 15 июня 2026, 02:35
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Тренер сборной Австралии – о победе над Турцией: «Это не сюрприз»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Попович
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Главный тренер сборной Австралии Тони Попович пообщался с журналистами после неожиданной победы над Турцией в первом туре чемпионата мира 2026. Подопечные Поповича шокировали сильного соперника и набрали три балла (2:0).

«Возможно, для многих людей это сюрприз, но точно не для наших игроков или тренерского штаба, потому что мы работаем вместе каждый день и видим потенциал этих молодых ребят.

Этот состав подбирался под конкретную задачу – показать качественную игру. Результат, конечно, никогда не угадаешь, ведь это чемпионат мира, но для меня главное – именно качество игры, а не счет на табло... Независимо от результата, это было правильное решение.

Они еще даже близко не приблизились к своему потолку, потому что это молодая команда без опыта выступлений на чемпионатах мира и с очень скромным опытом игры за национальную сборную. Для большинства этих ребят пик формы и мастерства должен прийти через четыре или даже восемь лет.

Конечно, сегодня особенный день для наших болельщиков здесь, на стадионе, и я уверен, что для тех, кто дома смотрит матч по телевизору среди дня, это тоже очень особенные и уникальные эмоции.

Я счастлив, что мы подарили им столько радости сегодня, ведь они увидели команду, которая боролась на протяжении всей игры. Это молодая команда, которой не хватает опыта, но у которой огромный потенциал, и мы смогли на равных противостоять очень сильному сопернику.

Так что мы довольны. Теперь нас ждет дорога обратно – перелет долгий, мы будем дома только под утро. Нужно как следует восстановиться и готовиться к следующему вызову.

Будут ли теперь к нам относиться серьезнее? Я не знаю, и меня это не волнует. Возможно, восприятие немного изменится, поскольку мы обыграли Турцию – великую футбольную нацию... Но впереди ещё много работы, и нам нужно двигаться дальше и готовиться к матчу против США», – заявил Попович.

Видеообзор матча:

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Коннор Меткалф (Австралия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Нестори Иранкунда (Австралия), асcист Пол Окон-Энгстлер.
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Андрей Витренко Источник: Reuters
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