Игрок Австралии: «Для тех, кто в нас сомневался, еще многое впереди»

Нападающий сборной Австралии Нестори Иранкунда рассказал о своем кумире, статусе самого молодого автора гола на чемпионатах мира в истории национальной команды и сенсационной победе над Турцией – 2:0.

«Это было для Тими Кэхилла – он мой самый большой кумир в австралийском футболе. Я всегда равнялся на него и хотел с ним встретиться.

Я должен был показать это празднование, чтобы напомнить стране и показать молодым детям: кем бы ты ни восхищался, ты можешь стать таким же, как этот человек однажды. Это моя цель – однажды быть как Тими Кэхилл.

Невероятное чувство – забить в своем дебютном матче на чемпионате мира. Это был лишь второй случай, когда мы выиграли стартовый матч, и мы очень гордимся этим, а также надеемся, что все дома тоже гордятся нами.

Что касается индивидуальных рекордов, честно говоря, я об этом не думаю. Я просто стараюсь играть как можно лучше за сборную, и именно это я сегодня и сделал.

Я выложился на полную. Конечно, в конце ноги уже не выдерживали, но это то, что я люблю делать – отдавать все за страну, которая дала мне все.

Мы знали, что будем делать, и знаем, на что способны. Это был не наш лучший матч, но мы играли на пределе возможностей. Мы защищались из последних сил, атаковали из последних сил. В итоге результат есть – мы забили голы и очень рады.

Для тех, кто в нас сомневался, еще многое впереди», – подытожил Иранкунда.