14 июня на Би Си Плейс пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Австралии и Турции.

Поединок начнется в 07:00 по киевскому времени.

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Австралия

Команда уже приучила к тому, что стала завсегдатаем футбольных мундиалей. Для того, чтобы быть более конкурентным, она даже перебралась из Океании в Азию. На новом месте она, конечно, не имеет статуса регионального флагмана, но в группе лидеров держатся. И подтвердили это во время последней квалификации, став второй, под Японией, в своей группе, и этого хватило, чтобы получить пропуск на очередной мундиаль.

В товарищеских матчах у сборной не все получалось. Так, уже перед стартом на турнире было поражение 0:1 с будущим организатором, Мексикой, и ничья против Швейцарии. Но, с другой стороны, пропустив от европейцев быстрый гол, смогли после перерыва ответить своим.

Турция

Сборная заполучила перед крайним Евро Монтеллу на пост главного тренера. Тот может сожалеть о том, что отказался ради нынешней работы от возвращения в родную Рому. Но как же хорошо получается тут: и на Евро получилось пройти в четвертьфинал, и в Лиге Наций выглядели достойно. Ну, а в квалификации, ожидаемо уступив первое место в группе Испании (хотя напоследок взяли с ней ничьей), в марте выбили в стыковых поединках Румынию и Косово - по 1:0.

Удачную серию продлили и в товарищеских поединках. В июне сначала разгромили 4:0 Северную Македонию. А уже после прибытия в Америку не обошлось без проблем с Венесуэлой. Та в воскресенье быстро открыла счет и продержалась почти до перерыва. Но, забив в конце первого и в начале второго тайма, Гюлер и компания оформили в итоге волевые 2:1.

Статистика личных встреч

В мае 2004-го года провели сразу два товарищеских поединка, и оба раза победу брали турки.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут особенной интриги от этой пары. Турки смотрятся очень уверенно и находятся на кураже. Поверим, что в таких условиях получится обеспечить себе победу на старте турнира.

Прогноз Sport.ua: Победа Турции за 1.70 по линии БК betking.