14 июня прошел матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Турции.

Команды сыграли на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада. Встреча завершилась сенсационной победой австралийцев со счетом 2:0.

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Голами отличились Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф. Перед началом игры сборная Турция считалась фаворитом противостояния.

В одном квартете Австралия и Турция выступают вместе с США и Парагваем. По итогам первого тура у американцев и австралийцев по три очкам, у турков и парагвайцев – ноль набранных баллов.

ЧМ-2026. Группа В

Первый тур. 14 июня

Австралия – Турция – 2:0

Гол: Иранкунда, 27, Меткалф, 75

Видеообзор матча