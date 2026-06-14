Австралия – Турция – 2:0. Громкая сенсация на ЧМ-2026! Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча первого тура группы D чемпионата мира 2026
14 июня прошел матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Турции.
Команды сыграли на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада. Встреча завершилась сенсационной победой австралийцев со счетом 2:0.
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Голами отличились Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф. Перед началом игры сборная Турция считалась фаворитом противостояния.
В одном квартете Австралия и Турция выступают вместе с США и Парагваем. По итогам первого тура у американцев и австралийцев по три очкам, у турков и парагвайцев – ноль набранных баллов.
ЧМ-2026. Группа В
Первый тур. 14 июня
Австралия – Турция – 2:0
Гол: Иранкунда, 27, Меткалф, 75
Видеообзор матча
События матча
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