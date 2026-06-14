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Чемпионат мира
Австралия
14.06.2026 07:00 – FT 2 : 0
Турция
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Чемпионат мира
14 июня 2026, 09:58 | Обновлено 14 июня 2026, 10:28
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Австралия – Турция – 2:0. Громкая сенсация на ЧМ-2026! Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча первого тура группы D чемпионата мира 2026

14 июня 2026, 09:58 | Обновлено 14 июня 2026, 10:28
2970
1 Comments
Австралия – Турция – 2:0. Громкая сенсация на ЧМ-2026! Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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14 июня прошел матч первого тура группы D чемпионата мира 2026 между сборными Австралии и Турции.

Команды сыграли на стадионе Би-Си Плэйс в Ванкувере, Канада. Встреча завершилась сенсационной победой австралийцев со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами отличились Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф. Перед началом игры сборная Турция считалась фаворитом противостояния.

В одном квартете Австралия и Турция выступают вместе с США и Парагваем. По итогам первого тура у американцев и австралийцев по три очкам, у турков и парагвайцев – ноль набранных баллов.

ЧМ-2026. Группа В

Первый тур. 14 июня

Австралия – Турция – 2:0

Гол: Иранкунда, 27, Меткалф, 75

Видеообзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Коннор Меткалф (Австралия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Нестори Иранкунда (Австралия), асcист Пол Окон-Энгстлер.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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В чем сенсация? Вполне себе неплохая Австралия обыграла средненькую европейскую команду? Где тут неожиданность?
 Вот если немцы потеряют очки с Кюрасао - это вот действительно будет сенсация. 
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