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Чемпионат мира
14 июня 2026, 09:10 | Обновлено 14 июня 2026, 09:18
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Таблица ЧМ-2026. Двоевластие в группе D: Австралия сенсационно догнала США

Австралийцы шокировали Турцию и сравнялись с американцами, которые разбили Парагвай

14 июня 2026, 09:10 | Обновлено 14 июня 2026, 09:18
230
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Таблица ЧМ-2026. Двоевластие в группе D: Австралия сенсационно догнала США
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 по футболу завершены матчи первого тура группы D.

Утром 14 июня сборная Австралии нанесла сенсационное поражение команде Турции со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы для Соккеруз забили Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф. Отдельно стоит отметить голкипер австралийцев Патрика Бича, который оформил восемь сейвов.

Днем ранее, в ночь на 13 июня сборная США разгромила Парагвай 4:1 благодаря автоголу Дамьяна Бобадильи, дублю Флориана Балогуна и забитому мячу Джованни Рейны.

По итогам первого тура на вершине таблицы группы D находится США с тремя очками. Столько же и у Австралии, которая располагается на второй позиции из-за меньшей разницы забитых и пропущенных. Турция и Парагвай с 0 баллами идут на третьей и четвертой строчке соответственно.

  • Турнирное положение в группе D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0).

Игры второго тура в квартете D состоятся 19–20 числа. США встретится с Австралией (20:00), а Турция поборется с Парагваем (06:00).

В 1/16 финала выйдут две лучшие команды каждой группы. Еще один шанс останется у сборной, занявшей третье место, – нужно попасть в число 8 лучших среди всех 12 команд, ставших третьими.

Чемпионат мира 2026. Группа D

Первый тур. 13–14 июня

  • США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

  • Австралия – Турция – 2:0

Гол: Иранкунда, 27, Меткалф, 75

Таблица группы D

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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