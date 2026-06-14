Таблица ЧМ-2026. Двоевластие в группе D: Австралия сенсационно догнала США

На чемпионате мира 2026 по футболу завершены матчи первого тура группы D.

Утром 14 июня сборная Австралии нанесла сенсационное поражение команде Турции со счетом 2:0.

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Голы для Соккеруз забили Нестори Иранкунда и Коннор Меткалф. Отдельно стоит отметить голкипер австралийцев Патрика Бича, который оформил восемь сейвов.

Днем ранее, в ночь на 13 июня сборная США разгромила Парагвай 4:1 благодаря автоголу Дамьяна Бобадильи, дублю Флориана Балогуна и забитому мячу Джованни Рейны.

По итогам первого тура на вершине таблицы группы D находится США с тремя очками. Столько же и у Австралии, которая располагается на второй позиции из-за меньшей разницы забитых и пропущенных. Турция и Парагвай с 0 баллами идут на третьей и четвертой строчке соответственно.

Турнирное положение в группе D: США (3), Австралия (3), Турция (0), Парагвай (0).

Игры второго тура в квартете D состоятся 19–20 числа. США встретится с Австралией (20:00), а Турция поборется с Парагваем (06:00).

В 1/16 финала выйдут две лучшие команды каждой группы. Еще один шанс останется у сборной, занявшей третье место, – нужно попасть в число 8 лучших среди всех 12 команд, ставших третьими.

Чемпионат мира 2026. Группа D

Первый тур. 13–14 июня

США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

Австралия – Турция – 2:0

Гол: Иранкунда, 27, Меткалф, 75

Таблица группы D