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Чемпионат мира
США
13.06.2026 04:00 – FT 4 : 1
Парагвай
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 06:05 | Обновлено 13 июня 2026, 06:42
1390
4

Дебютный разгром на мундиале. США одержала победу над Парагваем

Команда Почеттино забила четыре мяча в ворота «гуарани»

13 июня 2026, 06:05 | Обновлено 13 июня 2026, 06:42
1390
4 Comments
Дебютный разгром на мундиале. США одержала победу над Парагваем
Getty Images
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В данном матче фаворитом по мнению букмекеров считалась именно американская сборная. Здесь нечему удивляться, ведь команда Почеттино является третьим хозяином мундиаля, поэтому США очень стремилась порадовать собственных фанов положительным результатом. Однако для Парагвая чей ЧМ также был особенным, потому что «гуарани» впервые на него квалифицировались после 16-летней паузы.

Уже на старте матча обе сборные обменялись моментами, но Диего Гомес с острого угла не попал в створ, а Дест слету нанес слабый удар для Гилла. Со старта игры создалось впечатление, что забитый гол – это вопрос времени, и здесь хозяева открыли счет. Пулишич буквально пролез в штрафную Парагвая и отдал на пустые, вынудив Бобадилью срезать мяч в собственные ворота.

«Гуарани» имели шанс вернуться в игру, но Энсисо не попал в ворота ударом из-за пределов штрафной. После этого игра полностью перешла под контроль американцев, которые делали на поле все, что хотели. Пулишич разрывал левую бровку в атаке, а также угрожал воротам Ричардс со второго этажа. А потом наступил звездный час Балогуна. Форвард «Монако» сначала забил из офсайда, но через несколько минут уже отличился по всем правилам, замкнув прострел Пулишича. В самую раздевалку Флориан оформил дубль, положив мяч ударом в дальнюю девять, а к тому же хорошо освободился от прессинга.

После перерыва сборная США продолжала доминировать, и очень старался забить Тильман, но ему не хватало то силы то точности для завершающего удара. Кроме того, большинство его попыток отличиться голо были заблокированы. Неожиданно вернулся в игру Парагвай: Маурисио после передачи Энсисо отыграл один мяч, и казалось оставил надежды «гуарани» на возможное спасение. Но эти мысли были преждевременны, и американцы снова стали владеть инициативой. Имел прекрасную возможность забивать Пепи, однако он пробил выше ворот. Жирную точку во встрече поставил Джованни Рейна, шведой поразив цель, доведя дело до разгрома.

Во втором туре сборная США 19 июня сыграет с Австралией. Парагвай же 20 июня будет ждать встречи против Турции.

Чемпионат мира. Группа D. 1-й тур.

США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7, аг, Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

Предупреждения: Адамс, 59 – Касерес, 10, Альмирон, 53, Арсе, 88, Алонсо, 90+3

США: Фрис – Э. Робинсон, Рим, Ричардс, Фримен – Адамс, Тилльман (Рейна, 82) – Пулишич (Берхалтер, 46), Маккенни, Дест (Пепи, 62) – Балогун (Веа, 72)

Парагвай: Гилл – Алонсо, Альдерете, Г. Гомес, Касерес (Веласкес, 80) – Альмирон (Соса, 80), Бобадилья (Маурисио, 46), Кубас, Д. Гомес (Ромеро, 80) – Энсисо, Санабрия (Арсе, 62)

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион: «Соу-Фай Стэдиум» (Инглвуд)

Удары (в створ): 16 (6) – 9 (1)

Угловые: 3 – 1

Оффсайды: 2 – 1

США – ПАРАГВАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Парагвая по футболу отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 4
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Якщо так будуть і на далі грати до 1/8 спокійно дійдуть 
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+2
Дякую зірково-смугастим🇺🇸, що не дарма чекав вночі на матч. Справжню гольову феєрію влаштували🤩 В хокеї зазвичай проти них вболіваю, але тут - за те щоб соккер дедалі більше підкорював серця американців!🙂
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+2
Стверджував і буду стверджувати: тільки висока командна швидкість у поєднанні хоча б з середньою техні́чною підготовкою гравців може забезпечувати необхідний результат. Але коли (як у збірної України) у команди нема ні одного ні іншого - то на які результати можна сподіватися?
  
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0
Дещо несподівано.
Нічогенько так янкі їх бахнули.
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