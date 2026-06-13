Дебютный разгром на мундиале. США одержала победу над Парагваем

В данном матче фаворитом по мнению букмекеров считалась именно американская сборная. Здесь нечему удивляться, ведь команда Почеттино является третьим хозяином мундиаля, поэтому США очень стремилась порадовать собственных фанов положительным результатом. Однако для Парагвая чей ЧМ также был особенным, потому что «гуарани» впервые на него квалифицировались после 16-летней паузы.

Уже на старте матча обе сборные обменялись моментами, но Диего Гомес с острого угла не попал в створ, а Дест слету нанес слабый удар для Гилла. Со старта игры создалось впечатление, что забитый гол – это вопрос времени, и здесь хозяева открыли счет. Пулишич буквально пролез в штрафную Парагвая и отдал на пустые, вынудив Бобадилью срезать мяч в собственные ворота.

«Гуарани» имели шанс вернуться в игру, но Энсисо не попал в ворота ударом из-за пределов штрафной. После этого игра полностью перешла под контроль американцев, которые делали на поле все, что хотели. Пулишич разрывал левую бровку в атаке, а также угрожал воротам Ричардс со второго этажа. А потом наступил звездный час Балогуна. Форвард «Монако» сначала забил из офсайда, но через несколько минут уже отличился по всем правилам, замкнув прострел Пулишича. В самую раздевалку Флориан оформил дубль, положив мяч ударом в дальнюю девять, а к тому же хорошо освободился от прессинга.

После перерыва сборная США продолжала доминировать, и очень старался забить Тильман, но ему не хватало то силы то точности для завершающего удара. Кроме того, большинство его попыток отличиться голо были заблокированы. Неожиданно вернулся в игру Парагвай: Маурисио после передачи Энсисо отыграл один мяч, и казалось оставил надежды «гуарани» на возможное спасение. Но эти мысли были преждевременны, и американцы снова стали владеть инициативой. Имел прекрасную возможность забивать Пепи, однако он пробил выше ворот. Жирную точку во встрече поставил Джованни Рейна, шведой поразив цель, доведя дело до разгрома.

Во втором туре сборная США 19 июня сыграет с Австралией. Парагвай же 20 июня будет ждать встречи против Турции.

Чемпионат мира. Группа D. 1-й тур.

США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7, аг, Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

Предупреждения: Адамс, 59 – Касерес, 10, Альмирон, 53, Арсе, 88, Алонсо, 90+3

США: Фрис – Э. Робинсон, Рим, Ричардс, Фримен – Адамс, Тилльман (Рейна, 82) – Пулишич (Берхалтер, 46), Маккенни, Дест (Пепи, 62) – Балогун (Веа, 72)

Парагвай: Гилл – Алонсо, Альдерете, Г. Гомес, Касерес (Веласкес, 80) – Альмирон (Соса, 80), Бобадилья (Маурисио, 46), Кубас, Д. Гомес (Ромеро, 80) – Энсисо, Санабрия (Арсе, 62)

Арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Стадион: «Соу-Фай Стэдиум» (Инглвуд)

Удары (в створ): 16 (6) – 9 (1)

Угловые: 3 – 1

Оффсайды: 2 – 1

США – ПАРАГВАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА