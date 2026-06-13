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Чемпионат мира
США
13.06.2026 04:00 – FT 4 : 1
Парагвай
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 11:51 |
289
0

Почеттино отреагировал на разгромную победу США в матче против Парагвая

Наставник американской сборной остался в восторге от игры своих подопечных на ЧМ-2026

13 июня 2026, 11:51 |
289
0
Почеттино отреагировал на разгромную победу США в матче против Парагвая
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино
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Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино заявил, что он «очень счастлив и горд» после того, как его подопечные разгромили Парагвай (4:1) на старте чемпионата мира:

«Я очень, очень горжусь командой. Игроки и персонал заслуживают большой похвалы за это выступление. Самое важное – это игра и ощущения. Мы знаем, что это только начало.

Это всего лишь одна игра. Теперь нам нужно действовать разумно, чтобы продолжать двигаться в правильном направлении. Но мы счастливы, потому что первая игра всегда очень сложная.

Мы принимаем чемпионат мира, ожидания высоки, но мы справились и с ними, и с давлением. Первые 45 минут были потрясающими, трудно найти команду, способную играть в такой манере. Я счастлив и горжусь своими игроками.

Пулишич? Он получил удар и в конце первого тайма почувствовал боль. Мы не хотели рисковать. Ему было трудно ходить, но надеемся, что это не станет серьезной проблемой, и он сможет играть в следующем матче.

(О поддержке 70 000 зрителей на стадионе в Лос-Анджелесе): «Потрясающе. Этого мы и ждали. Когда говоришь об Америке, понимаешь эту страсть. Теперь они осознают, что футбол в Америке – это нечто грандиозное и очень важное», – подытожил тренер.

Следующим соперником США станет Австралии, с которой подопечные Почеттино сыграют 19 июня, а Парагвай встретится с Турцией (20 июля).

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ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Парагвая по футболу Маурисио Почеттино Кристиан Пулишич пресс-конференция
Николай Тытюк Источник: BBC
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