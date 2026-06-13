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Чемпионат мира
США
13.06.2026 04:00 – FT 4 : 1
Парагвай
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Чемпионат мира
13 июня 2026, 06:45 | Обновлено 13 июня 2026, 06:50
2006
0

США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча первого тура группы D чемпионата мира 2026

13 июня 2026, 06:45 | Обновлено 13 июня 2026, 06:50
2006
0
США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 13 июня прошел матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе D между сборными США и Парагвая.

Команды сыграли на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

США оформили комфортный гандикап еще в первом тайме благодаря автоголу Дамьяна Бобадильи и дубля Флориана Балогуна.

Во второй 45-минуте вначале забил Маурисио, сократив отставание парагвайцев, а на 90+8-й жирную точку красивым ударом шведой поставил Джованни Рейна.

ЧМ-2026. Группа D

Первый тур. 13 июня

США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

Видеообзор матча

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Рейна (США), асcист Алекс Фримен.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Маурисио Прадо (Парагвай), асcист Хулио Энсисо.
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (США), асcист Малик Тилльман.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (США), асcист Кристиан Пулишич.
7’
ГОЛ ! Автогол забил Дамьян Бобадилья (Парагвай).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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