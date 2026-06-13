США – Парагвай – 4:1. Разгром на ЧМ-2026 по-домашнему. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча первого тура группы D чемпионата мира 2026
В ночь на 13 июня прошел матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе D между сборными США и Парагвая.
Команды сыграли на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев.
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США оформили комфортный гандикап еще в первом тайме благодаря автоголу Дамьяна Бобадильи и дубля Флориана Балогуна.
Во второй 45-минуте вначале забил Маурисио, сократив отставание парагвайцев, а на 90+8-й жирную точку красивым ударом шведой поставил Джованни Рейна.
ЧМ-2026. Группа D
Первый тур. 13 июня
США – Парагвай – 4:1
Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73
Видеообзор матча
События матча
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