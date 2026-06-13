В ночь на 13 июня прошел матч первого тура чемпионата мира 2026 в группе D между сборными США и Парагвая.

Команды сыграли на Соу-Фай Стэдиум в Инглвуде, Калифорния. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу американцев.

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США оформили комфортный гандикап еще в первом тайме благодаря автоголу Дамьяна Бобадильи и дубля Флориана Балогуна.

Во второй 45-минуте вначале забил Маурисио, сократив отставание парагвайцев, а на 90+8-й жирную точку красивым ударом шведой поставил Джованни Рейна.

ЧМ-2026. Группа D

Первый тур. 13 июня

США – Парагвай – 4:1

Голы: Бобадилья, 7 (автогол), Балогун, 31, 45+5, Рейна, 90+8 – Маурисио, 73

Видеообзор матча