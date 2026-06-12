США – Парагвай. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Поединок первого тура группы D начнется в ночь на 13 июня в 04:00 по Киеву
13 июня на Соу-Фай Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные США и Парагвая.
Поединок начнется в 04:00 по европейскому времени.
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США
Команда провалилась в позапрошлом цикле, ухитрившись пропустить чемпионат мира-2018. Впрочем, в Катаре американцы играли и показали неплохой уровень. Вот то, каков потенциал сейчас, остается в чем-то вопросом. Ведь после поражения в домашнем финале Золотого Кубка КОНКАКАФ (снова сильнее соседа была Мексика) официальных матчей не было.
Более того, товарищеские поединки тоже складывались по-разному. Достаточно сказать, что 2026-й год начинался с пары поражений: в марте последовательно уступили Бельгии и Португалии. Последний перед чемпионатом сбор, в начале лета, принес победу над Сенегалом. Но после тех 3:2 подопечные Маурисио Почеттино успели провести и встречу с Германией. И довольно ожидаемо уступили и этим европейцам, 1:2.
Парагвай
Сборная после схода с футбольной сцены лидеров начала века во главе с Чилавертом долго была даже не на вторых, а чуть ли не на третьих ролях. В 2024-м году на Копа Америка проиграли все три поединка! Но потом получилось собраться и провести достойно квалификацию. За восемнадцать матчей там набрали 28 очков - столько же было, например, у Бразилии, а больше завоевали лишь Эквадор с Аргентиной.
Вполне боеспособно проявили себя подопечные Густаво Альфаро в товарищеских поединках. Да, при этом в марте уступили 1:2 Марокко. Но до этого весной латиноамериканцы обыгрывали 1:0 греков. А в единственном контрольном поединке накануне долгожданного мундиаля разгромили 4:0 Никарагуа.
Статистика личных встреч
Сборные играли довольно часто как для представителей разных континентов. Уже было семь матчей, и при паре поражений Соединенные Штаты выиграли уже пять раз, в том числе уже трижды кряду.
Прогноз
Букмекерские конторы не уверенны, что США смогут продлить свою серию. Но все же они играют дома - поверим, что матч закончится домашней победой.
Прогноз Sport.ua: Победа США за 2.01 по линии БК betking.
04:00
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