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Чемпионат мира
США
13.06.2026 04:00 - : -
Парагвай
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Чемпионат мира
12 июня 2026, 18:00 | Обновлено 12 июня 2026, 18:01
79
0

США – Парагвай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура чемпионата мира

12 июня 2026, 18:00 | Обновлено 12 июня 2026, 18:01
79
0
США – Парагвай. Текстовая трансляция матча
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В субботу, 13 июня, состоится поединок 1-го тура чемпионата мира-2026, в котором сразятся США и Парагвай. Матч пройдет в Ингвулде, на поле стадиона «Соу-Фай Стэдиум», начало игры запланировано в 04:00.

Настала очередь американцам открывать поединки чемпионата мира. В первой же игре на территории соединенных штатов, хозяев соревнований будет ждать противостояния с Парагваем, который последний раз играл на мундиале еще в 2010 году, и с того момента ушел в подполье. Сборная США же на первом историческом чемпионате мира (в 1930 году) завоевала бронзу, и с того момента «Янки» выше четвертьфинала не доходили.

Судьба «гуарани» на мировых первенствах складывалась непредсказуемым образом и создавала кучу нервов для топовых соперников. На ЧМ-2010, парагвайцы в 1/4 финала (наивысшее достижение в истории сборной) уступили будущему победителю Испании в один мяч. Также на мундиале в 1998 году «гуарани» завершили выступления на стадии 1/8 финала проиграв французам (выигравшим дебютный ЧМ) из-за правила «золотого гола», и в 2002 году хорошо потрепали нервы вице-чемпиону того мундиаля Германии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча США – Парагвай, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
США
13 июня 2026 -
04:00
Парагвай
Победа США 2.08 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
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ЧМ-2026 по футболу сборная США по футболу сборная Парагвая по футболу текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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