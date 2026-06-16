17 июня на Жиллет Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Ирака и Норвегии.

Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

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Ирак

Команда наконец-то возвращается на уровень чемпионата мира - до этого играла там только в 1982-м году. Пробиться снова помог новый регламент, с расширением количества участников - футболисты стали одними из последних. Сначала было только третье место в своей группе в основном раунде квалификации, потом уступили Саудовской Аравии. Но тогда опередили хотя бы Индонезию, а потом в стыковых поединках прошли ОАЭ и, уже в марте в межконтинентальном стыке, Боливию 2:1.

А вот в товарищеских матчах получалось по-разному. Скромную Андорру обыграли даже на выезде, 1:0, но еще более престижной была ничья с самой Испанией. Но перед долгожданным мундиалем уступити скромной Венесуэле, причем как-то совсем без шансов: пропустили дважды и ничем не ответили.

Норвегия

Сборная долго, пару десятилетий, никак не могла проявить себя. Но от нынешнего поколения, ведомого Холландом и Эдегором, по праву ждали прорыва. Он случился только в последнее время, когда сначала вышло победить в своей группе Лиги Наций. А потом скандинавы выдали стопроцентный результат в квалификации, причем в том числе дважды крупно победили фаворита своей группы - Италию.

В товарищеских поединках, 2026-го года, результаты были куда скромнее. Обыграть получилось только соседа, шведов - июнь начали с ними с домашних 3:1. До этого, в марте, подопечные Столе Солбаккена уступили Нидерландам при ничьей со Швейцарией. А напоследок, неделю назад, повторили счет 1:1 уже с Марокко.

Статистика личных встреч

С соперником из Персидского залива норвежцы до этого не играли ни разу даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что номинальные хозяева смогут что-то противопоставить Холанду и компании. Рекомендуем ставить на то, что скандинавы тут смогут оформить победу при форе -1,5 забитых голов.

Прогноз Sport.ua: Фора Норвегии (-1.5) за 1.60 по линии БК betking.