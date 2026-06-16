Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ирак – Норвегия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
Ирак
17.06.2026 01:00 - : -
Норвегия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
16 июня 2026, 08:01 |
124
0

Ирак – Норвегия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026

Поединок 1-го тура группы I начнется в ночь на 17 июня (01:00)

16 июня 2026, 08:01 |
124
0
Ирак – Норвегия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Грэм Арнольд и Столе Сольбаккен
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

17 июня на Жиллет Стэдиум пройдет матч 1-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Ирака и Норвегии.

Поединок начнется в 01:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Ирак

Команда наконец-то возвращается на уровень чемпионата мира - до этого играла там только в 1982-м году. Пробиться снова помог новый регламент, с расширением количества участников - футболисты стали одними из последних. Сначала было только третье место в своей группе в основном раунде квалификации, потом уступили Саудовской Аравии. Но тогда опередили хотя бы Индонезию, а потом в стыковых поединках прошли ОАЭ и, уже в марте в межконтинентальном стыке, Боливию 2:1.

А вот в товарищеских матчах получалось по-разному. Скромную Андорру обыграли даже на выезде, 1:0, но еще более престижной была ничья с самой Испанией. Но перед долгожданным мундиалем уступити скромной Венесуэле, причем как-то совсем без шансов: пропустили дважды и ничем не ответили.

Норвегия

Сборная долго, пару десятилетий, никак не могла проявить себя. Но от нынешнего поколения, ведомого Холландом и Эдегором, по праву ждали прорыва. Он случился только в последнее время, когда сначала вышло победить в своей группе Лиги Наций. А потом скандинавы выдали стопроцентный результат в квалификации, причем в том числе дважды крупно победили фаворита своей группы - Италию.

В товарищеских поединках, 2026-го года, результаты были куда скромнее. Обыграть получилось только соседа, шведов - июнь начали с ними с домашних 3:1. До этого, в марте, подопечные Столе Солбаккена уступили Нидерландам при ничьей со Швейцарией. А напоследок, неделю назад, повторили счет 1:1 уже с Марокко.

Статистика личных встреч

С соперником из Персидского залива норвежцы до этого не играли ни разу даже в товарищеском формате.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что номинальные хозяева смогут что-то противопоставить Холанду и компании. Рекомендуем ставить на то, что скандинавы тут смогут оформить победу при форе -1,5 забитых голов.

Прогноз Sport.ua: Фора Норвегии (-1.5) за 1.60 по линии БК betking.

Прогноз Sport.ua
Ирак
17 июня 2026 -
01:00
Норвегия
Фора Норвегии (-1.5) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Аргентина – Алжир. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира 2026
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Ирак – Норвегия
Аргентина – Алжир. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Ирака по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победитель Кубка понижен в классе за договорняки. Его уберут из Лиги Европы
Футбол | 16 июня 2026, 08:23 0
Победитель Кубка понижен в классе за договорняки. Его уберут из Лиги Европы
Победитель Кубка понижен в классе за договорняки. Его уберут из Лиги Европы

Чешский клуб Карвина получил серьезное наказание за договорные матчи

Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Футбол | 15 июня 2026, 09:17 5
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера

Футболист может переехать в Германию

Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Футбол | 15.06.2026, 10:41
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Бенфика готова заплатить 10 млн евро за игрока Динамо и сборной Украины
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Бокс | 15.06.2026, 08:59
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
Футбол | 16.06.2026, 04:33
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
ФОТО. Громкий скандал с арбитром на ЧМ-2026 получил развязку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 5
Футбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 3
MMA
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 12
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 63
Футбол
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
Соглашение достигнуто. Футболист Динамо уходит к прямому конкуренту
14.06.2026, 11:30 7
Футбол
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
Один из лучших боксеров планеты покорил третий дивизион и стал чемпионом
14.06.2026, 09:13
Бокс
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем